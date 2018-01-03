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赵又廷《南极之恋》定档2.2曝预告

与杨子姗"致青春"后再合作 首部在南极实拍的爱情片

2018-01-03 09:43:27 来源：Mtime时光网

《致青春》后与赵又廷、杨子姗再度合作的电影《南极之恋》定档2018年2月2日。导演吴有音带领拍摄团队，跨越约两万四千余公里的行程踏上南极大陆，成为人类历史上首部在南极实拍的爱情电影。

　　时光网讯  今日，首部南极实拍冒险爱情电影《南极之恋》（原名：《南极绝恋》）发布“深情相拥”版海报和“生死相守”版预告，宣布定档2018年2月2日。

　　该片由关锦鹏监制、吴有音执导，海报上赵又廷杨子姗两位主演拥抱取暖，天地之间只剩二人世界。预告中情绪再升级，“土富帅”赵又廷大胆求婚送上“空气戒指”，融化南极的酷寒和“学霸”杨子姗的高冷。抛却物欲、只剩彼此和生命的纯净爱恋，“情感教父”关锦鹏、“国际大师”久石让的加持，都让这首极地情歌引人入胜，成为“情人月”受期待的爱情大片。

　　电影《南极之恋》改编自导演吴有音创作的长篇小说，讲述了婚庆公司老板吴富春（赵又廷饰）和高空物理学家荆如意（杨子姗饰）在南极上空遭遇坠机，两个毫无共同语言的男女，在酷寒冻土、随处都是绝境的南极腹地中，面对伤痛折磨、物资匮尽的困境，两人彼此依存、互生情愫的纯爱故事。




　　该片自2015年开机以来，历经2年后期和CG特效制作，导演吴有音带领赵又廷及一众拍摄团队，跨越约两万四千余公里的行程踏上南极大陆，成为人类历史上首部在南极实拍的爱情电影。《致青春》后与赵又廷、杨子姗再度合作，将极致纯爱进行到底。




   编辑：hello王小羊

关键词： 赵又廷 南极之恋 定档 预告 杨子姗
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