哈林导演将张家辉饰演的法医塑造成一个典型的好莱坞式英雄人物，像约翰·麦克莱恩（《虎胆龙威2》男主角）一样，一个有情有义，能打能侃的英雄人物。

时光网讯 好莱坞导演雷尼·哈林执导的动作警匪电影《沉默的证人》，刚刚结束在北京怀柔拍摄，稍后将转战香港取景，拍摄枪战和追车大场面戏份。近日，国外媒体《华尔街日报》独家报道了该片的拍摄情况，并和导演交流了此次拍摄的经验体会。

该片讲述的是一个犯罪团伙闯入了法医中心，经过一夜的殊死搏斗，最终一位法医和一位实习法医奇迹生还的故事。这次故事的发生地在中国香港，领衔主演张家辉、杨紫和任贤齐都是知名的中国演员，幕后班底也是中国的剧组人员，但是故事情节和角色塑造却具有好莱坞色彩。

据悉，出品方万达影业认为制作一个具有好莱坞风格的华语片是一件非常有意义的事情，而雷尼·哈林导演对好莱坞式故事的理解和操作是邀请他执导的重要原因。

哈林导演将张家辉饰演的法医塑造成一个典型的好莱坞式英雄人物，像约翰·麦克莱恩（《虎胆龙威2》男主角）一样，一个有情有义，能打能侃的英雄人物。他表示，希望将这种中西元素结合，为这部电影增加独特的味道。

雷尼·哈林导演因在好莱坞指导大成本的类型片如《绝岭雄风》而广为人知，导演事业在美国稳定后，2014年他赴中国执导了成龙主演的电影《绝地逃亡》，自此之后一直在中国工作。

《沉默的证人》原本是一个好莱坞的犯罪动作故事，哈林导演表示为更符合“中国化”对剧本进行了改编。但他仍表示这是一部《虎胆龙威2》式的犯罪动作电影，一个普通人在极端的环境下打出了一条生路。在这个电影里，法医与犯罪团伙殊死搏斗，试图找回一颗证据子弹控告他们。有趣的是，《虎胆龙威2》和《沉默的证人》这两部电影的故事都是发生在平安夜。



编辑：hello王小羊