预告中呈现的荒诞风格，显露出影片的喜剧性：一群人为争夺巨款不择手段，而背后的动机却令人啼笑皆非；台词设计巧妙，金句频出自成“段子”。

时光网讯 金马奖最佳动画长片《大世界》即将于 1 月 12 日登陆全国院线，今日片方发布“成人笑话”版预告片。预告中呈现的荒诞风格，显露出影片的喜剧性：一群人为争夺巨款不择手段，而背后的动机却令人啼笑皆非；台词设计巧妙，金句频出自成“段子”。









《大世界》讲述工地司机小张因抢劫巨款，被各路心怀鬼胎的人马追逐而引发的一连串荒诞故事。此次公布的“成人笑话”版预告片，围绕主线内容展开，并从剧情、人设等方面表现出影片的荒诞幽默性：

在剧情上，众人争夺巨款的动机看似幽默荒唐，却透露出底层百姓面对生活较深的无奈感：比如，男主角小张抢钱，是为了挽救整容失败的女友；杀马特情侣是为了圆去香格里拉过自由生活的梦想；民间科学家则是为了完成有趣的发明……区别于一般“低幼向”动画作品中人物“非黑即白”的简单形象，《大世界》中的人物都具有“双面性”：他们因金钱而迷失自我，或行为暴力、或产生贪欲、或变得虚伪，但同时，每个人物心中都保有一个堪称美好的愿景。在荒诞喜剧的背后，《大世界》有着深层的悲剧性。







在人设上，人物身份具有趣味戏剧性。此支预告曝光了部分角色的“头衔”，诸如“黑科技夫妇”、“学院派保镖”等，这些独特的设置让人物更具辨识度。出于人物的复杂性，众角色的身份与行为也反差明显：男主小张个性懦弱却敢为女友抢钱；房地产开发商唯利是图，但总要将名人名言挂在嘴边，却不记得出自何人之口。谈论星座时也错将“白羊座”称为“山羊座”……独到新颖的人设为剧情增添了不少趣味感。

台词上，影片中金句频出，自成“段子”。导演刘健曾在采访中透露，片中不少对白的灵感来源于其对生活的观察。比如，影片中一段有趣的对话，就是导演在医院看病时听两位中年男人聊天记下的。

电影《大世界》所采取的“喜剧”性表现手法，反而让影片更为犀利地呈现出社会现状，突出其现实主义成人向动画的特点。





片中谈论了不少现实生活中讨论度颇高的话题，例如整容、星座、催婚、房价等，与成年观众极易产生共鸣。《大世界》中对于生活的描绘极其贴近现实，这源于导演刘健的创作灵感取材于身边人和身边事。刘健曾表示，自己着迷于日常生活流露出的美感，生活化的场景和人——包括他们的打扮、语言方式，对他而言都是“生动的、丰富多彩的”。

尽管反映了现实阴暗面，《大世界》的主题依然包含了对于美好生活的向往。在《大世界》的开篇有一句话，“春天依然是春天”，这正体现了影片乐观的精神内核。导演也曾在采访中传达过对“生活”的理解：每个人都用自己的方式热爱生活，“热爱生活就是要热爱生命。”