2018-01-03 10:19:14 来源：Mtime时光网
编辑：EN
导演：田羽生
主演：韩庚 郑恺
导演：冯小刚
主演：黄轩 苗苗
导演：吴君如
主演：吴君如 沈腾
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皮尔斯qi
10分钟前
烂片真是好赚
宿醉一场
41分钟前
有些人怎么说呢！没当上皇帝呢！就先来个心怀天下！
电影讨论下就好了！好还是烂直接骂电影骂导演就好了！
可有些人呢！偏偏喜欢以己待人！你喜欢的就是好的！你不喜欢的别人喜欢都成垃圾人了！
那你们算什么呢！垃圾都不如！
更有喊着中国电影完了！完不完是你们说的算吗！
落叶下的小鸟
3小时前
雅俗共赏
976366861
4小时前
冯导说的话还是没错了。有垃圾观众，才有垃圾电影。 这片也能5天破5亿。
宿醉一场56分钟前
对啊！因为封小刚 弄出的也不是什么好货！
卍剑胆琴心卍
5小时前
看到郑凯子就想吐
浪荡的青春年华
这种垃圾片肯定会拍到10几部，等着掏钱看吧！
万达用户_398454504小时前
最后一部了，哥们，不知道别瞎比比
_760170746
前任片子并不算有多好，剧情算贴近当年恋爱谈的死去活来的感受了，很多年轻妹子和小伙也不是去看这片里的帅哥美女，就为了那两个字前任！起码，我看完后也想到了当年奋不顾身跨半个中国去追回前女友的经历了，历历在目，撕裂着自己。
小鱼·季风
小学生们又集体刷起电影看了啊？
叼咋咋
6小时前
估计本周要干翻星战8
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