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2018年内地第一部破5亿电影诞生了！

《前任3》单日报收近9000万 领跑优势明显

2018-01-03 10:19:14 来源：Mtime时光网

《前任3：再见前任》昨日报收8713万，蝉联单日票房冠军，累计票房4.99亿，即将成为2018年内地影市第一步票房过5亿的电影。


      时光网讯 昨日是元旦档结束后的首日，内地票房报收1.67亿，市场仍保持较高热度。

      《前任3：再见前任》昨日报收8713万，蝉联单日票房冠军，累计票房4.99亿，今日已经成为2018年内地影市第一部票房过5亿的电影。

      《芳华》昨日报收2099万，蝉联单日票房亚军，累计票房12.66亿。

      《妖铃铃》昨日报收1462万，蝉联单日票房季军，累计票房3.19亿。

      《二代妖精》昨日报收1304万，累计票房2.21亿。《解忧杂货店》昨日报收854万，累计票房1.92亿。《妖猫传》昨日报收617万，累计票房4.93亿。


   编辑：EN

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关键词： 内地票房 前任3 芳华 妖铃铃
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