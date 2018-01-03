詹姆斯古恩并没有完全否定福斯特的言论，表示她的看法虽然“老派”，但并非没有根据。







（本文来自影视生活第一站 时光网）













有粉丝在社交网站提问古恩，问他就朱迪·福斯特言论的看法。詹姆斯·古恩先是对福斯特的看法表示了理解：“朱迪·福斯特表示奇观电影不能发人深思，我认为她是用传统的观点看问题。绝大多数情况下这是事实，但并不总是这样。她的观念相当普遍，也不是完全没有根据——大部分工作室打造的电影缺少灵魂，而这对电影的未来是相当的危险，但也有不少例外的情况。”







老牌影后对好莱坞的未来忧心忡忡，“滚导”表示理解





“为了电影的生存，视觉奇观大片需要在传统上缺少的视角和用心程度上下功夫。而好莱坞的相当一部分电影人也尽我们所能往这个方向前进。打造有创意、有人性、有思想深度的视觉奇观电影，正是令我对自己的工作感到兴奋的原因。”





最后，古恩表达了对福斯特的尊重，他发推写道：“公平的说，朱迪·福斯特的言论只是把电影制作看成她个人成长的一部分。我尊重朱迪·福斯特的演艺天赋，尊重她为电影所做的一切，我也赞赏她对好莱坞的不同看法。”







"银护"不奏挺好的么









然而，从古恩的推文也可以看出，他理解福斯特的出发点和她的忧虑——不可否认，当今好莱坞大多数的高预算大片都差强人意。而福斯特和古恩的这样的观点交锋，值得被更多的业内人士注意到并有所行动。希望在2018年，有更多的好电影上映吧！





（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）