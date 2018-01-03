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"银河护卫队"导演古恩回应朱迪福斯特

"并非所有超级英雄电影都没心没肺没深度"

2018-01-03 15:02:27 来源：Mtime时光网

詹姆斯古恩并没有完全否定福斯特的言论，表示她的看法虽然“老派”，但并非没有根据。


（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯 近日，两届奥斯卡影后朱迪·福斯特就超级大片的拍摄提出了自己的看法（新闻链接）。她认为一些电影正在毁掉美国观众乃至全世界观众的观影习惯。福斯特表示自己也不想拍2亿美元的超级英雄电影，甚至表示当前好莱坞的发展状况让她开始怀疑自己当初的职业选择...

　　福斯特的言论也使得国外网络展开讨论，漫威《银河护卫队》系列导演詹姆斯·古恩也在自己的社交媒体上回应了朱迪·福斯特的评论。他表示好莱坞的视觉奇观电影并不都是毫无灵魂、麻木不仁的。

　　有粉丝在社交网站提问古恩，问他就朱迪·福斯特言论的看法。詹姆斯·古恩先是对福斯特的看法表示了理解：“朱迪·福斯特表示奇观电影不能发人深思，我认为她是用传统的观点看问题。绝大多数情况下这是事实，但并不总是这样。她的观念相当普遍，也不是完全没有根据——大部分工作室打造的电影缺少灵魂，而这对电影的未来是相当的危险，但也有不少例外的情况。”


老牌影后对好莱坞的未来忧心忡忡，“滚导”表示理解

　　“为了电影的生存，视觉奇观大片需要在传统上缺少的视角和用心程度上下功夫。而好莱坞的相当一部分电影人也尽我们所能往这个方向前进。打造有创意、有人性、有思想深度的视觉奇观电影，正是令我对自己的工作感到兴奋的原因。

　　最后，古恩表达了对福斯特的尊重，他发推写道：“公平的说，朱迪·福斯特的言论只是把电影制作看成她个人成长的一部分。我尊重朱迪·福斯特的演艺天赋，尊重她为电影所做的一切，我也赞赏她对好莱坞的不同看法。


"银护"不奏挺好的么

　　《银翼杀手2049》《金刚狼3：殊死一战》《神奇女侠》《猩球崛起3》《雷神3》......2017年的大制作电影中还是出了一些叫好又叫座的佳片。这也印证了詹姆斯·古恩的观点。

　　然而，从古恩的推文也可以看出，他理解福斯特的出发点和她的忧虑——不可否认，当今好莱坞大多数的高预算大片都差强人意。而福斯特和古恩的这样的观点交锋，值得被更多的业内人士注意到并有所行动。希望在2018年，有更多的好电影上映吧！

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 詹姆斯古恩 朱迪福斯特 银河护卫队 超级英雄
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朱迪·福斯特

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