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巨石强森发视频约中国观众明天见！

《勇敢者游戏》即将中国首映 全球票房破3亿

2018-01-03 10:57:21 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏》即将于1月4日在中国举办首映礼及点映活动，该片上映不到半个月，全球票房已破3亿美元。即将来华宣传的主演巨石强森特别录制了VCR，与中国观众相约“明天见”。
       

《勇敢者游戏》主演巨石强森约中国观众明天见

时光网讯 好莱坞动作冒险片《勇敢者游戏：决战丛林》目前正在全球上映，票房表现相当火爆。北美方面，影片在上映第二周周末，仅以230万美元的微小差距落后于《星战8》屈居票房榜亚军，累积票房则已达到1.85亿。全球范围内，影片在俄罗斯、乌克兰等国轻松制霸票房榜，上映不到半个月，全球总票房轻松突破3亿美元大关。

        随着影片在国内1月12日公映的日期临近，片方决定在1月7日于全国41座城市举办百场点映活动，届时将有超过2.5万名观众，有机会提前观摩影片。对于影片的国内上映，主创们也很是期待，即将来华宣传的巨石强森便录制了VCR，与大家相约“北京见”。

        自圣诞档期上映以来，《勇敢者游戏》的票房表现就不负众望一路飘红。北美上映两周来，《勇敢者游戏》累积票房已达1.85亿美元，而在全球市场上，影片延续着强势表现，在俄罗斯、乌克兰等国甫一开画便稳居票房榜榜首，截止目前，影片已经斩获1.53亿的海外票房，全球总票房轻松突破3亿美元大关。

        而即将来华宣传的主演"巨石"道恩·强森，也于今日通过VCR表达了自己的喜悦与期待。VCR中，巨石强森表示，自己十分开心于《勇敢者游戏》在各国票房火爆，希望影片能给大家带来快乐，让这个新年假期因此更加多彩。此外，他还表示自己十分期待即将到来的中国之行，与广大中国影迷约定“北京见”。

        此次随巨石强森问候VCR一同发布的，还有一段片中的“河马吃人”片段。片段中，刚进入勇敢者游戏的探险小队，还没搞清楚状况、正在互相斗嘴耍贫之时，杰克·布莱克反串的美女校花，便被突然杀出的河马当作大餐给吃个干净。随后续命重生的杰克·布莱克再度从天而降，重重摔在地上，一声娇羞的美女式呻吟，实在是令人忍俊不禁。

        由美国索尼哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于2018年1月12日以3D、中国巨幕3D、杜比全景声制式登陆全国院线。 

   编辑：隐饮

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 勇敢者游戏 巨石强森 中国首映
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