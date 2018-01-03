



随着影片在国内1月12日公映的日期临近，片方决定在1月7日于全国41座城市举办百场点映活动，届时将有超过2.5万名观众，有机会提前观摩影片。对于影片的国内上映，主创们也很是期待，即将来华宣传的巨石强森便录制了VCR，与大家相约“北京见”。





自圣诞档期上映以来，《勇敢者游戏》的票房表现就不负众望一路飘红。北美上映两周来，《勇敢者游戏》累积票房已达1.85亿美元，而在全球市场上，影片延续着强势表现，在俄罗斯、乌克兰等国甫一开画便稳居票房榜榜首，截止目前，影片已经斩获1.53亿的海外票房，全球总票房轻松突破3亿美元大关。





而即将来华宣传的主演"巨石"道恩·强森，也于今日通过VCR表达了自己的喜悦与期待。VCR中，巨石强森表示，自己十分开心于《勇敢者游戏》在各国票房火爆，希望影片能给大家带来快乐，让这个新年假期因此更加多彩。此外，他还表示自己十分期待即将到来的中国之行，与广大中国影迷约定“北京见”。





此次随巨石强森问候VCR一同发布的，还有一段片中的“河马吃人”片段。片段中，刚进入勇敢者游戏的探险小队，还没搞清楚状况、正在互相斗嘴耍贫之时，杰克·布莱克反串的美女校花，便被突然杀出的河马当作大餐给吃个干净。随后续命重生的杰克·布莱克再度从天而降，重重摔在地上，一声娇羞的美女式呻吟，实在是令人忍俊不禁。



