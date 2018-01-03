2018已经来临，为了庆祝所有90后全部成年，妖精们向人类发来贺电，特此发布“黑猫警长”特辑。妖界“卡粉男孩”郭京飞化身黑猫警长，伴随带有童年回忆杀的《黑猫警长》主题曲惊艳亮相。

时光网讯 电影 《二代妖精之今生有幸》 已于 12 月 29 日全国热映，今日，片方发布“黑猫警长”特辑，盘点了魔都小分队队长洪思聪（ 郭京飞 饰）魔性 BGM ，笑点密集引发网友纷纷感叹：“继尹正的《一剪梅》之后，又诞生了一个自带 BGM 的男人。”







2018 已经来临，为了庆祝所有 90 后全部成年，妖精们向人类发来贺电，特此发布“黑猫警长”特辑。妖界“卡粉男孩”郭京飞化身黑猫警长，伴随带有童年回忆杀的《黑猫警长》主题曲惊艳亮相，眼画烟熏妆，自带小音箱，展露妖界美颜，身后更配备各种款式的美女喵，让观众感慨“如此辣眼睛的操作，自己的童年要被玩坏了”。



电影《二代妖精之今生有幸》讲述了狐妖白纤楚爱上人类，为爱冲破妖规与妖管局抗争的故事。在这个过程中，“千年备胎”郭京飞更是强力助攻人妖恋。特辑全方位多角度的盘点了郭京飞多首 BGM ，展露了猫妖洪思聪在救助小白、与妖管局局长对抗、人妖大战中助阵人妖 cp 等过程中的心路历程，塑造了一个表面逗趣内心却满怀深情的魔性猫妖。