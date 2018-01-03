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《二代妖精》曝“黑猫警长”特辑

"妖猫"抢镜 盘点卡粉男孩郭京飞魔性BGM

2018-01-03 11:01:39 来源：Mtime时光网

2018已经来临，为了庆祝所有90后全部成年，妖精们向人类发来贺电，特此发布“黑猫警长”特辑。妖界“卡粉男孩”郭京飞化身黑猫警长，伴随带有童年回忆杀的《黑猫警长》主题曲惊艳亮相。
　　时光网讯  电影《二代妖精之今生有幸》已于1229日全国热映，今日，片方发布“黑猫警长”特辑，盘点了魔都小分队队长洪思聪（郭京飞饰）魔性BGM，笑点密集引发网友纷纷感叹：“继尹正的《一剪梅》之后，又诞生了一个自带BGM的男人。”

 



　　2018已经来临，为了庆祝所有90后全部成年，妖精们向人类发来贺电，特此发布“黑猫警长”特辑。妖界“卡粉男孩”郭京飞化身黑猫警长，伴随带有童年回忆杀的《黑猫警长》主题曲惊艳亮相，眼画烟熏妆，自带小音箱，展露妖界美颜，身后更配备各种款式的美女喵，让观众感慨“如此辣眼睛的操作，自己的童年要被玩坏了”。

 


　　电影《二代妖精之今生有幸》讲述了狐妖白纤楚爱上人类，为爱冲破妖规与妖管局抗争的故事。在这个过程中，“千年备胎”郭京飞更是强力助攻人妖恋。特辑全方位多角度的盘点了郭京飞多首BGM，展露了猫妖洪思聪在救助小白、与妖管局局长对抗、人妖大战中助阵人妖cp等过程中的心路历程，塑造了一个表面逗趣内心却满怀深情的魔性猫妖。

 

　　在郭京飞与人类袁帅通过冰箱穿越到妖界时，两人身穿东北大花袄，配合“咱们老百姓，今个真高兴”的接地气BGM，瞬间乡土气息弥漫，而郭京飞凭借喜感十足的表演，更成为整部片子的笑点担当。

   编辑：hello王小羊

关键词： 二代妖精 郭京飞 特辑
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