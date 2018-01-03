（本文来自影视生活第一站 时光网）



















片中Graham和Bradlee的原型 《纽约时报》刊登了所谓的“五角大楼文件”的摘录片段，作为一份详尽的研究，表明美国政府在过去的二十多年中，一直在越南战争这件事上欺骗美国人民。当时任职美国总统的理查德·尼克松认为该信息的泄露可以算作公开国家机密，由此引发了一场以宪法为基础的对决。



























三位业界大佬在片场

































“即使影片的目的是崇高的，其极快的节奏和极高的娱乐性使你完全感受不到那种说教。这是一部为真正成熟的成年人打造的超级英雄电影。”——《时代周刊》

















