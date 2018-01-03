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时光网讯
说起来难以置信，但梅丽尔·斯特里普
与汤姆·汉克斯
这两位，职业生涯加起来超过八十年的好莱坞常青树巨星，真的没有在大银幕上合作过。终于，《华盛顿邮报》
促成了这一合作，而此片也很荣幸能见证了这一历史性的时刻。这部影片能跻身于2017年最佳美国电影的行列，还要归功于其流畅且完成度极高的叙事，完美地将个人层面与政治层面结合了起来。
《华盛顿邮报》
由史蒂文·斯皮尔伯格
指导，由发生于1971年的真实事件改编，讲述了牵扯四位美国总统的秘密被揭发的故事。斯特里普饰演Katherine “Kay” Graham，是当时《华盛顿邮报》
的发行人；汉克斯则饰演严苛的报纸编辑Ben Bradlee。
《纽约时报》刊登了所谓的“五角大楼文件”的摘录片段，作为一份详尽的研究，表明美国政府在过去的二十多年中，一直在越南战争这件事上欺骗美国人民。当时任职美国总统的理查德·尼克松认为该信息的泄露可以算作公开国家机密，由此引发了一场以宪法为基础的对决。
为了对付这项指控，Graham打算将她影响不大的家族报业公有化（这将需要外部投资人的资本支持），而她也得到了密友Fritz Beebe（崔西·莱茨
饰）的指导，他尊重她的决定，并告诫她要小心。但另一方面，她受到了董事会成员Arthur Parsons（布莱德利·惠特福德
饰）的强力阻挠，后者反对她的每一个想法与决定，只因Graham是女性。
与此同时，Bradlee正在努力提升《华盛顿邮报》
的影响力，以使其超越《纽约时报》。当他手下的一名记者Ben Bagdikian（鲍勃·奥登科克
饰）发现，“五角大楼文件”的匿名揭发者是Daniel Ellsberg（马修·瑞斯
饰）时，Graham与《华盛顿邮报》
必须争分夺秒地做出一个艰难的决定：要么花最短的时间分析材料、独家刊登，并承担被尼克松政府麾下的最高法院判刑的风险；要么放弃这份绝好的资源，顺应政府之意继续隐瞒民众。
影片聚焦于新闻自由，这份自由是被1791年通过的美国人权法案第一修正案所保护的
。《华盛顿邮报》
上映的时机很好，加之与现实的相关程度，让美国影评人不得不联想到现任美国总统唐纳德·特朗普数次抨击媒体的言论。用片中Bradlee的话来说，“当权者不喜欢的，我们就不写了么？
”
但《华盛顿邮报》
并不空有冲突，也不旨在表达激烈的争吵，更没有想像中的独断专行。的确，它想表达的是当权者散播谣言的情景下，真相的神圣与可贵
。它的着重点也确实放在了新闻媒体与其应保护的政客之间，无声的冲突上。举例来说，上世纪六十年代，Bradlee是前总统约翰·肯尼迪的好友。而电影抓住了他与前总统的这段友谊，和揭露全部真相的这份矛盾心理。
三位业界大佬在片场
在片中，Graham意识到与自己关系不错的前国防部长Robert McNamara（布鲁斯·格林伍德
饰），是秘密文件的最初授权人后，她复杂的心情也得以展现。“谎言必须终结了”， 这是Bradlee与Graham对话的最后一句。
然而重要的是，《华盛顿邮报》
的另一个主题是事关当下、适时普遍的女权觉醒
。现在，女性掌握实权的情况还是少之又少。这在Kay与女儿Lally（爱丽森·布里
饰）的一场戏中有所展现，但其情感表达方式却很温和，并能让人有所共鸣。因为丈夫自杀，Graham才得到了掌管《华盛顿邮报》
的机会，此前她只能被父亲任以出版人的职务。
在那场戏中，对于丈夫替代自己继承公司，Kay表达出了极强的自尊心：“那是众望所归，”她说的时候耸了耸肩。《华盛顿邮报》
一个极其重要且极富感染力的部分就是，它展现了一位聪明、能干的女性是如何充满信心，变得敢于做出重大决定的
。
贴上了斯皮尔伯格的标签，加上其多次合作过的摄影师贾努兹·卡明斯基
与配乐师约翰·威廉姆斯
，《华盛顿邮报》
的技术功力自然是顶级。卡明斯基的色彩运用宏伟又柔和，给予了影片一种淡淡的怀旧感，却又不会让人觉得有距离。威廉姆斯灵巧的配乐则使人心跳加速，赋予了真实的故事过电般的快感。
更加令人激动的是，《华盛顿邮报》没有被其沉重的主题所束缚
，并可能使很多评论人感到振奋。起初，这只是编剧丽兹·汉娜
用来碰碰运气的处女作，后来由曾凭《聚焦》
获得奥斯卡“最佳编剧”奖的乔希·辛格
，与她共同打磨，这部电影完全不是印象中那种刻板的历史影片
。
前任美国总统巴拉克·奥巴马曾在讲话中多次强调“无畏的希望”，他甚至以此作为出版书名。这个短语表现了乐观主义的力量与原则信仰的结合，以及希望会如何促使改变发生。这种乐观积极的反抗同样编织进了《华盛顿邮报》
中：这是一部伟大的作品，它向世人展示了艺术是如何在捕捉情感的同时，还能充分鼓舞社会精神的。
“即使影片的目的是崇高的，其极快的节奏和极高的娱乐性使你完全感受不到那种说教。这是一部为真正成熟的成年人打造的超级英雄电影。”——《时代周刊》
“五角大楼文件的泄露标志了美国历史上一个重要时刻：新闻业追求到了自由，并由此得到更多的权利。《华盛顿邮报》
为其喝彩，将评论家们带回到那个自由是种奢望的时代。” ——《名利场》
“《华盛顿邮报》
是好莱坞难得一见的影片。它不为迎合市场，而是因电影人对当下社会与新闻报业危机的担忧而诞生
。”——《洛杉矶时报》
“《华盛顿邮报》
将斯巴达式坚强、重要的新闻业融进了印第安纳·琼斯式充满悬念的冒险故事。” ——《IndieWire》
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