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"当权者不喜欢的，我们就不写了么？"

"华盛顿邮报"独家影评 聚焦新闻自由与女权

2018-01-03 12:00:10 来源：Mtime时光网

斯皮尔伯格导演新片"华盛顿邮报"是梅姨与汤姆·汉克斯在大银幕上的首次合作，讲述了媒体人追求新闻自由与女权觉醒的故事，但并不是刻板的历史影片，是一部为真正成熟的成年人打造的超级英雄电影。
（本文来自影视生活第一站 时光网）



　　时光网讯　说起来难以置信，但梅丽尔·斯特里普汤姆·汉克斯这两位，职业生涯加起来超过八十年的好莱坞常青树巨星，真的没有在大银幕上合作过。终于，《华盛顿邮报》促成了这一合作，而此片也很荣幸能见证了这一历史性的时刻。这部影片能跻身于2017年最佳美国电影的行列，还要归功于其流畅且完成度极高的叙事，完美地将个人层面与政治层面结合了起来。

　　《华盛顿邮报》史蒂文·斯皮尔伯格指导，由发生于1971年的真实事件改编，讲述了牵扯四位美国总统的秘密被揭发的故事。斯特里普饰演Katherine “Kay” Graham，是当时《华盛顿邮报》的发行人；汉克斯则饰演严苛的报纸编辑Ben Bradlee。

片中Graham和Bradlee的原型

　　《纽约时报》刊登了所谓的“五角大楼文件”的摘录片段，作为一份详尽的研究，表明美国政府在过去的二十多年中，一直在越南战争这件事上欺骗美国人民。当时任职美国总统的理查德·尼克松认为该信息的泄露可以算作公开国家机密，由此引发了一场以宪法为基础的对决。

　　为了对付这项指控，Graham打算将她影响不大的家族报业公有化（这将需要外部投资人的资本支持），而她也得到了密友Fritz Beebe（崔西·莱茨饰）的指导，他尊重她的决定，并告诫她要小心。但另一方面，她受到了董事会成员Arthur Parsons（布莱德利·惠特福德饰）的强力阻挠，后者反对她的每一个想法与决定，只因Graham是女性。

　　与此同时，Bradlee正在努力提升《华盛顿邮报》的影响力，以使其超越《纽约时报》。当他手下的一名记者Ben Bagdikian（鲍勃·奥登科克饰）发现，“五角大楼文件”的匿名揭发者是Daniel Ellsberg（马修·瑞斯饰）时，Graham与《华盛顿邮报》必须争分夺秒地做出一个艰难的决定：要么花最短的时间分析材料、独家刊登，并承担被尼克松政府麾下的最高法院判刑的风险；要么放弃这份绝好的资源，顺应政府之意继续隐瞒民众。

《华盛顿邮报》预告片

　　影片聚焦于新闻自由，这份自由是被1791年通过的美国人权法案第一修正案所保护的《华盛顿邮报》上映的时机很好，加之与现实的相关程度，让美国影评人不得不联想到现任美国总统唐纳德·特朗普数次抨击媒体的言论。用片中Bradlee的话来说，“当权者不喜欢的，我们就不写了么？

　　这也是此片制作人想要制作这部影片的契机之一。斯导延后了自己下一部作品《埃德加多·摩尔塔拉的绑架》十个月的前期制作，一头扎进《华盛顿邮报》的拍摄中。他当时还在负责特效大片《头号玩家》的后期制作，这部影片将于2018年3月于北美上映。

　　但《华盛顿邮报》并不空有冲突，也不旨在表达激烈的争吵，更没有想像中的独断专行。的确，它想表达的是当权者散播谣言的情景下，真相的神圣与可贵。它的着重点也确实放在了新闻媒体与其应保护的政客之间，无声的冲突上。举例来说，上世纪六十年代，Bradlee是前总统约翰·肯尼迪的好友。而电影抓住了他与前总统的这段友谊，和揭露全部真相的这份矛盾心理。


三位业界大佬在片场

　　在片中，Graham意识到与自己关系不错的前国防部长Robert McNamara（布鲁斯·格林伍德饰），是秘密文件的最初授权人后，她复杂的心情也得以展现。“谎言必须终结了”， 这是Bradlee与Graham对话的最后一句。

　　然而重要的是，《华盛顿邮报》另一个主题是事关当下、适时普遍的女权觉醒。现在，女性掌握实权的情况还是少之又少。这在Kay与女儿Lally（爱丽森·布里饰）的一场戏中有所展现，但其情感表达方式却很温和，并能让人有所共鸣。因为丈夫自杀，Graham才得到了掌管《华盛顿邮报》的机会，此前她只能被父亲任以出版人的职务。

当权者散播谣言的情景下，真相是神圣而可贵的

　　在那场戏中，对于丈夫替代自己继承公司，Kay表达出了极强的自尊心：“那是众望所归，”她说的时候耸了耸肩。《华盛顿邮报》一个极其重要且极富感染力的部分就是，它展现了一位聪明、能干的女性是如何充满信心，变得敢于做出重大决定的

　　贴上了斯皮尔伯格的标签，加上其多次合作过的摄影师贾努兹·卡明斯基与配乐师约翰·威廉姆斯《华盛顿邮报》的技术功力自然是顶级。卡明斯基的色彩运用宏伟又柔和，给予了影片一种淡淡的怀旧感，却又不会让人觉得有距离。威廉姆斯灵巧的配乐则使人心跳加速，赋予了真实的故事过电般的快感。

　　更加令人激动的是，《华盛顿邮报》没有被其沉重的主题所束缚，并可能使很多评论人感到振奋。起初，这只是编剧丽兹·汉娜用来碰碰运气的处女作，后来由曾凭《聚焦》获得奥斯卡“最佳编剧”奖的乔希·辛格，与她共同打磨，这部电影完全不是印象中那种刻板的历史影片

1971年，《纽约时报》发布的首批“五角大楼文件”

　　前任美国总统巴拉克·奥巴马曾在讲话中多次强调“无畏的希望”，他甚至以此作为出版书名。这个短语表现了乐观主义的力量与原则信仰的结合，以及希望会如何促使改变发生。这种乐观积极的反抗同样编织进了《华盛顿邮报》中：这是一部伟大的作品，它向世人展示了艺术是如何在捕捉情感的同时，还能充分鼓舞社会精神的。

其它媒体对于《华盛顿邮报》的评论：

 　　“即使影片的目的是崇高的，其极快的节奏和极高的娱乐性使你完全感受不到那种说教。这是一部为真正成熟的成年人打造的超级英雄电影。”——《时代周刊》

　　 “五角大楼文件的泄露标志了美国历史上一个重要时刻：新闻业追求到了自由，并由此得到更多的权利。《华盛顿邮报》为其喝彩，将评论家们带回到那个自由是种奢望的时代。” ——《名利场》



　　 “《华盛顿邮报》是好莱坞难得一见的影片。它不为迎合市场，而是因电影人对当下社会与新闻报业危机的担忧而诞生。”——《洛杉矶时报》

　　 “《华盛顿邮报》将斯巴达式坚强、重要的新闻业融进了印第安纳·琼斯式充满悬念的冒险故事。” ——《IndieWire》

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 华盛顿邮报 影评 BrentSimon 史蒂文·斯皮尔伯格 梅丽尔·斯特里普 汤姆·汉克斯
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