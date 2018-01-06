《金钱世界》讲述了一个令人震惊的真实故事，除非亲眼看到，否则你不会相信。替换掉凯文·史派西的普卢默表现完美；反而沃尔伯格和威廉姆斯毫无亮点。





（本文来自影视生活第一站 时光网）











喝彩声献给剧组成员，他们放弃了感恩节假期，免费将时间献给了影片的重摄；也要献给雷德利，他以闪电式的神速完成了工作。这确然是一个圣诞奇迹。不过，这一豪赌是否赢了？





是，也不是。这种类型的影片很难成为票房的宠儿，因为影片中没有动作场面，也没有超级英雄。此片由一个美国家庭的真实故事改编而成，人们可能对这一故事既不了解，也兴趣寡然。





然而，好莱坞性侵丑闻的震荡却间接地促使很多观众意识到该片的存在。而且，80岁高龄的斯科特做到了从未有人做到的事情，这也大大提高了该片的吸引力。





就演员的表演而言，88岁的普卢默出色的诠释了坏脾气的保罗·盖蒂一角——他是石油大亨，曾经全世界最富有的人物，也是最悭吝的富豪。









直到可怜少年的一只耳朵被邮寄过来，盖蒂才拿出支票簿付了赎金。然而，他发现了可以使他减免税务的一个法律漏洞，用减免的部分付了一部分赎金，并拒绝支付剩下的赎金。 因此，他嗑药的儿子、少年的父亲，不得不通过贷款来支付剩余部分的赎金。





普卢默赋予这一角色以丰富的风味，演出了盖蒂性格中的魅力和疯狂。他喜爱光鲜美丽的事物胜过他的家庭，普卢默对这一性格特质进行了多层次的刻画，同时又以一种独特的方式展现出他人性的一面。因此，普卢默毫不意外地获得了金球奖的提名。













威廉姆斯和沃尔伯格都能胜任更加复杂的角色，但在该片中只是走了过场，他们的表演并无特别出彩之处。不过，他们一起出场的镜头却十分出色。









即使你走进影院，只是想支持斯科特将史派西踢出影片的决定，那也不要犹豫。该片讲述的是一个令人震惊的真实故事，除非亲眼看到，否则你不会相信。









《金钱世界》的烂番茄新鲜度从解禁初期的90%下降到了77%，均分由7.1略为下降到7分；MTC评分为73。总体属于中等偏上的水平。





以下为其它影评人的观点：









——Todd McCarthy，《好莱坞报道者》













在影片中的某些场景中，尤其是紧张的高潮部分，熟悉的雷德利·斯科特式的电影魔法焕发着光辉。然而，在该片中，这些场景却显得异常呆滞和乏味，像是一种风格的错位。也许，它们的存在意在缓和故事场景的严肃氛围，但其效果反被这种氛围弱化了。”





——Richad Lawson，《名利场》









——Jake Coyle，The Associated Press.





（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）



