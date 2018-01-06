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“金钱世界”普卢默临时上阵却演最好

影评：故事令人震惊 沃尔伯格表演差劲应换下

2018-01-06 09:42:21 来源：Mtime时光网

《金钱世界》讲述了一个令人震惊的真实故事，除非亲眼看到，否则你不会相信。替换掉凯文·史派西的普卢默表现完美；反而沃尔伯格和威廉姆斯毫无亮点。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网洛杉矶讯凯文·史派西的演艺事业由于性侵指控而呈现迅速剧烈下降之势时，他的最新电影《金钱世界》似乎也免不了遭殃。随着新的控告者日渐出现、披露史派西粗秽行为的细节，影片公司也受到这些严厉声讨的影响，无法发行电影。而且，制作方也不太可能删掉史派西的所有戏份，电影已经完成，几周之后就会在影院上映。

《金钱世界》正式预告

　　然而，在听到针对这位两次奥斯卡奖获得者的指控消息后，导演雷德利·斯科特很快就想到了应对办法。他的行动很大胆——他将史派西撤出了影片，用克里斯托弗·普卢默作了替代，在短短9天内重拍了相关镜头，并在预定的发布日期（12月25日）前完成了影片最终版本的剪辑。

　　喝彩声献给剧组成员，他们放弃了感恩节假期，免费将时间献给了影片的重摄；也要献给雷德利，他以闪电式的神速完成了工作。这确然是一个圣诞奇迹。不过，这一豪赌是否赢了？

　　是，也不是。这种类型的影片很难成为票房的宠儿，因为影片中没有动作场面，也没有超级英雄。此片由一个美国家庭的真实故事改编而成，人们可能对这一故事既不了解，也兴趣寡然。

　　然而，好莱坞性侵丑闻的震荡却间接地促使很多观众意识到该片的存在。而且，80岁高龄的斯科特做到了从未有人做到的事情，这也大大提高了该片的吸引力。

　　就演员的表演而言，88岁的普卢默出色的诠释了坏脾气的保罗·盖蒂一角——他是石油大亨，曾经全世界最富有的人物，也是最悭吝的富豪。

　　1973年，意大利卡拉布里亚的暴徒在罗马街头绑架了盖蒂16岁的孙子约翰（查理·普拉默饰演，查理与克里斯托弗·普卢默在现实中没有血缘关系），可他却拒绝支付赎金。原因何在？因为他不想用一大笔钱来酬报罪犯。而且，他最初以为，孙子和他的母亲盖尔·哈里斯（米歇尔·威廉姆斯饰演）导演了这出绑架来榨取他的钱财——当然这一想法是错误的。他的孙子确实被劫作了人质。

　　直到可怜少年的一只耳朵被邮寄过来，盖蒂才拿出支票簿付了赎金。然而，他发现了可以使他减免税务的一个法律漏洞，用减免的部分付了一部分赎金，并拒绝支付剩下的赎金。 因此，他嗑药的儿子、少年的父亲，不得不通过贷款来支付剩余部分的赎金。

　　普卢默赋予这一角色以丰富的风味，演出了盖蒂性格中的魅力和疯狂。他喜爱光鲜美丽的事物胜过他的家庭，普卢默对这一性格特质进行了多层次的刻画，同时又以一种独特的方式展现出他人性的一面。因此，普卢默毫不意外地获得了金球奖的提名。

威廉姆斯和沃尔伯格

　　威廉姆斯——她的每次演出都十分出色且富有深度——又一次获得了一个没有多少发挥余地的角色。她在《马戏之王》（将与《金钱世界》同时上映）中的角色也是如此。

　　威廉姆斯饰演的盖尔，嫁给了盖蒂的儿子，但在丈夫变成瘾君子后离开了他。在儿子被绑架后，她不得不应付她的前公公，但大多数时候，我们只是看见她在等待绑匪的电话，试着与盖蒂进行交涉，或者与前CIA特工弗莱彻·蔡斯（马克·沃尔伯格饰演）进行交流。蔡斯是盖蒂的事务处理人，被派来处理与绑匪的谈判工作。

　　威廉姆斯和沃尔伯格都能胜任更加复杂的角色，但在该片中只是走了过场，他们的表演并无特别出彩之处。不过，他们一起出场的镜头却十分出色。

　　总而言之，《金钱世界》是对贪婪和财富的一次迷人且绝望的凝视，一个充溢着惊悚场面和轻幽默元素的警世故事。该片获得了三项金球奖提名，虽然某些场景的节奏略慢，却绝对值得一看。

　　即使你走进影院，只是想支持斯科特将史派西踢出影片的决定，那也不要犹豫。该片讲述的是一个令人震惊的真实故事，除非亲眼看到，否则你不会相信



　　《金钱世界》的烂番茄新鲜度从解禁初期的90%下降到了77%，均分由7.1略为下降到7分；MTC评分为73。总体属于中等偏上的水平。

以下为其它影评人的观点：

　　“坦率而言，米歇尔·威廉姆斯表演得十分出色，堪称该片的又一个灵魂人物。她饰演了一个漂亮的16岁少年约翰·盖蒂（由富有魅力的查理·普拉默饰演，他近期还出演了《赛马皮特》）的母亲。影片的开头，他在罗马街头被‘红色旅’的暴徒拖进了一辆面包车，作为向老盖蒂勒索1700万美元赎金的人质。已经成为英国公民的盖蒂却拒绝了这一要求。”

——Todd McCarthy，《好莱坞报道者》

　　“除了斯科特的重拍闹剧外，《金钱世界》最令人震惊之处，就在于它确实不怎么好看

　　一部雷德利·斯科特的影片很少会给人这样的观感。他最近在与摄影师达瑞兹·沃斯基合作，他们一起拍出了一些好片（甚至讲述宇宙中白痴的故事的《异形：契约》看上去都十分华丽）。然而，这部影片却采用了灰色和石楠紫的色调，看上去惨淡且单调。很不幸，这使影片显得廉价，仿佛不仅普卢默的戏份，而是整部电影都是匆忙赶拍出来的。

　　在影片中的某些场景中，尤其是紧张的高潮部分，熟悉的雷德利·斯科特式的电影魔法焕发着光辉。然而，在该片中，这些场景却显得异常呆滞和乏味，像是一种风格的错位。也许，它们的存在意在缓和故事场景的严肃氛围，但其效果反被这种氛围弱化了。”

——Richad Lawson，《名利场》

　　“撇开影片拍摄最后一刻的冒险换角不论，《金钱世界》是一部极其平庸的影片。如果斯科特真要换演员，他也应该将沃尔伯格撤下。该故事并不契合这位动作片明星的天赋，他从一开始就像是进错了片场。”

——Jake Coyle，The Associated Press.

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

作者：Heather Newgen 翻译：郭济飞   编辑：sa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金钱世界 影评 雷德利斯科特 HeatherNewgen
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金钱世界

金钱世界 (2017)

-1.0

导演：雷德利·斯科特

主演：米歇尔·威廉姆斯

凯文·史派西

凯文·史派西

Kevin Spacey

职业：演员 | 制作人
雷德利·斯科特

雷德利·斯科特

Ridley Scott

职业：导演 | 制作人
克里斯托弗·普卢默

克里斯托弗·普卢默

Christopher Plummer

职业：演员 | 制作人
查理·普拉默

查理·普拉默

Charlie Plummer

职业：演员
米歇尔·威廉姆斯

米歇尔·威廉姆斯

Michelle Williams

职业：演员 | 制作人
马克·沃尔伯格

马克·沃尔伯格

Mark Wahlberg

职业：演员 | 制作人
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