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《迷镇凶案》童星诺亚与大咖飚戏

马特·达蒙盛赞：他拥有我不具备的天赋

2018-01-03 14:26:08 来源：Mtime时光网

《迷镇凶案》将于2018年1月12日国内上映，片中非常引人注目的是小童星诺亚·尤佩的演出，马特·达蒙盛赞这位小主演表现出色，“他拥有我不具备的天赋技巧。”
       时光网讯 由科恩兄弟编剧，乔治·克鲁尼导演，马特·达蒙朱丽安·摩尔奥斯卡·伊萨克等众多好莱坞一线明星主演的犯罪喜剧《迷镇凶案》，于近日确定将于2018年1月12日国内上映。

       《迷镇凶案》讲述了上世纪50年代美国平静小镇上发生的一起凶杀案，由此引发了一系列事件。影片之前曾入围第74届威尼斯电影节主竞赛单元和第42届多伦多电影节特别展映单元，其饱含黑色幽默和重重悬念的剧情备受好评。片中非常引人注目的是小童星诺亚·尤佩的演出，将小男孩尼基在母亲被杀后家中发生一系列变化的心理活动表现得十分到位。

       在乔治·克鲁尼看来，为片中的小男孩尼基选角是“世界上最难的事儿”，“如果观众不能认同小男孩，那影片基本就失败了。”马特·达蒙也表示，“关于那个年代的单纯，都是通过加德纳的儿子的视角来表现的。”而在翻阅了100多个小演员的简历后，克鲁尼终于选定了来自英国的小演员诺亚·尤佩。

       “我从没见过像诺亚这样的孩子，这孩子绝对适合当演员”，克鲁尼对诺亚极尽赞美。马特·达蒙则说：“他有一种与生俱来弄清楚状况的本领，他拥有我不具备的天赋技巧，而我都三十多了，他却非常娴熟，但他还只是个普通小男孩。”奥斯卡影后朱丽安·摩尔也评价诺亚·尤佩：“他是个非常聪明的孩子，在拍摄时他有真实的情感连接，我和很多孩子合作过，有的孩子对技巧方面很感兴趣，但诺亚很喜欢表演的情感部分。”

       还是童星的诺亚·尤佩已经和抖森、茱莉亚·罗伯茨等一线大明星合作了不少作品，深具天赋的他获得不少导演的青睐。此次诺亚·尤佩确实没有辜负导演的期望，他对《迷镇凶案》中小男孩的角色有着非常深入的理解，“我认为加德纳没有给他很多拥抱，也没有给讲睡前故事。他不是那种爸爸。尼基总是在观察思考，因为他感觉这世上他没人可以相信。”

       关于尼基如何处理他身上所遭遇的事，诺亚认为：“他需要面对很多事，因为他是个很勇敢的小男孩，他不得不那样挺过去。尼基内心很封闭，他所有的感受都藏在心里，他不希望任何人知道他怎么想，他什么感受，要把这些感受藏在心里非常难。”

   编辑：隐饮

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关键词： 迷镇凶案 马特·达蒙 诺亚·尤佩
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职业：演员

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