《迷镇凶案》将于2018年1月12日国内上映，片中非常引人注目的是小童星诺亚·尤佩的演出，马特·达蒙盛赞这位小主演表现出色，“他拥有我不具备的天赋技巧。”









在乔治·克鲁尼看来，为片中的小男孩尼基选角是“世界上最难的事儿”，“如果观众不能认同小男孩，那影片基本就失败了。”马特·达蒙也表示，“关于那个年代的单纯，都是通过加德纳的儿子的视角来表现的。”而在翻阅了100多个小演员的简历后，克鲁尼终于选定了来自英国的小演员诺亚·尤佩。





“我从没见过像诺亚这样的孩子，这孩子绝对适合当演员”，克鲁尼对诺亚极尽赞美。马特·达蒙则说：“他有一种与生俱来弄清楚状况的本领，他拥有我不具备的天赋技巧，而我都三十多了，他却非常娴熟，但他还只是个普通小男孩。”奥斯卡影后朱丽安·摩尔也评价诺亚·尤佩：“他是个非常聪明的孩子，在拍摄时他有真实的情感连接，我和很多孩子合作过，有的孩子对技巧方面很感兴趣，但诺亚很喜欢表演的情感部分。”









关于尼基如何处理他身上所遭遇的事，诺亚认为：“他需要面对很多事，因为他是个很勇敢的小男孩，他不得不那样挺过去。尼基内心很封闭，他所有的感受都藏在心里，他不希望任何人知道他怎么想，他什么感受，要把这些感受藏在心里非常难。”

编辑：隐饮