《尼斯：疯狂的心》即将在1月5日起在全国艺术电影放映联盟旗下的影院专线放映。这部精神病医生尼斯的个人传记电影讲述了其坚持用荣格心理疗法，在20世纪40年代治愈精神分裂症患者的真实事例。





《尼斯：疯狂的心》是一部个人传记电影，讲述了1944年，从医学院学习归来的女医生尼斯·达·西尔维拉回到精神病医院工作。她拒绝采用冰冷的手术机器或者高强度电击疗法来治疗精神分裂症患者，尝试采用在当时不被大众所接受的荣格心理疗法。





荣格心理疗法是一种超自然的心理治疗方法，这种方法需要医生真心对待病人，并对病人内心的挣扎感同身受。尼斯认为这种心理疗法才最彻底，而这种方法还可以进一步挖掘病人的潜能。在尼斯的心中，精神病患者也是人，也需要被倾听、被关注，他们需要被当做普通人一样来对待，他们也有自己的天赋。





精神分裂衍生的潜意识引导是目前精神治疗的研究方向之一，在上个世纪40年代无疑具有开创性的意义。尼斯医生作为一名女医生，在当时的环境下，想要采用这种治疗方式，更是难上加难。但是她坚持用自己所认可的方式来治疗病患，坚持倾尽所能为自己的病人所考虑。她为她的病人提供了画布和画笔，鼓励他们拿起画笔描绘出自己想要的东西。





在她的努力下，精神病患们的潜意识尽显在了他们的作品中，他们在创作中挣扎着自我治愈，甚至在艺术领域开拓出自己的一片天地。尼斯不但成功治愈了她的病人，还激发了他们的潜意识，让病患们用画笔道出了自己潜意识创作之美。





这部电影除了讲述尼斯医生的大爱与坚持，还为观众充分还原精神病症患者日常生活中的生活百态，使观众可以深入了解精神病患者的状态，并进一步感受到这一边缘群体的内心，力求寻回人性本真。电影中的精神病患们无法自理自己的生活，大多数都有暴力倾向，他们甚至还会向尼斯医生挥出拳头。但是尼斯通过自己的不懈努力，成功让我们看到，精神病患者这一群体也有自己的无限可能，他们甚至有惊人的艺术天赋，可以成为艺术家。而我们则需要用爱心和耐心，挖掘他们心中最真最美的那片净土。





编辑：hello王小羊