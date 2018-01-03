闪电侠、绿箭侠、女超人pk换装。冬歇期结束，CW旗下四部超级英雄美剧回归。





以上四部剧将在1月中旬结束冬休期， 由《女超人》在1月15日率先复播，接着1月16日《闪电侠》复播，1月18日《绿箭侠》复播，《明日传奇》的复播时间还没有公开宣布，但据传将放在周一接档《女超人》播出。