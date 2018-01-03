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闪电侠女超人开挂!超级英雄换装比帅

CW四大DC剧集冬歇期结束 全新联动预告出炉

2018-01-03 16:02:59 来源：Mtime时光网

闪电侠、绿箭侠、女超人pk换装。冬歇期结束，CW旗下四部超级英雄美剧回归。
　　时光网讯 新年过后，各大美剧都陆续发布了宣布春季回归的消息。CW台旗下四部DC超级英雄剧集今天也推出一款主题为“Suit up”的联动预告，《绿箭侠》《闪电侠》《女超人》《明日传奇》的超级英雄们进入更衣室换上战袍等待“上场”。

　　以上四部剧将在1月中旬结束冬休期， 由《女超人》在1月15日率先复播，接着1月16日《闪电侠》复播，1月18日《绿箭侠》复播，《明日传奇》的复播时间还没有公开宣布，但据传将放在周一接档《女超人》播出。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： CW 女超人 绿箭侠 闪电侠 明日传奇
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