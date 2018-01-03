明星拒绝烂片，利国利民，也利自己。

总的来说，明星的片酬分两种情况。一个是to C属性的电影明星的片酬，一个是to B属性的电视剧（网剧、综艺）明星的片酬。





明星高片酬的问题令整个行业都头疼。那么，是什么决定了明星的片酬？

如果在好莱坞，只要你主演的一部电影扑街，你的片酬就下去了。但是中国却不那么敏感，即使你主演的电影接连几部扑街，照样有人高价请你。





当然，如果你连续扑街多部，也肯定会受影响的。但具体是扑街几部呢？有没有一个量化的标准？





这正是这篇文章要试着解答的问题。









总的来说，明星的片酬分两种情况。一个是to C属性的电影明星的片酬，一个是to B属性的电视剧（网剧、综艺）明星的片酬。





本质上来说，明星的片酬就跟广告代言一样，是明星在消费者那里，为其所主演的影视剧质量做担保。





实际上，明星的片酬并不取决于自己的演技或脸蛋，也不取决于粉丝的多少。而是取决于所演的项目质量好坏和票房高低！





简单地说，明星火不火，取决于你主演的戏火不火。





而不是明星自己的综合条件。





如果你演技很好，长的也好，但是你就是演不到好的戏，你无论混多少年，片酬照样上不去。





所有的明星的走红都不是靠自己熬资历，而都是因为一部戏的火爆而爆红的。所以明星学会定位和自我经营、懂得挑选好项目，是一门必修课。





从这一点说来说，选择大于努力，在明星身上是绝对的真理。





明星片酬的核心秘密：为其所主演的影视剧质量做担保!





如果你明白了这个道理，很多问题就迎刃而解。但包括很多明星本人，可能都不了解这个本质。所以才会有那么多明星挣快钱，接一堆烂片毁了自己。





我们先说电影明星。





第一种情况，是可以扛票房的明星。他主演的电影无论是什么类型，也无论剧本好点还是差点，都能卖到一定票房体量，都能让片方赚钱，这样的明星片酬就是超值的。













第二种情况，是不扛票房的明星。虽然片酬也很贵，但是不扛票房，项目方为了大投资也会用他们。例如一些小鲜肉、女明星、以及一些喜剧演员。





小鲜肉虽然号称有多少粉丝，但是能转换成电影票的极低。一般为了偶像而买票的，最多也就几千万的票房影响，而一部电影需要上亿甚至更多票房才能回本，根本就是杯水车薪。





所以，小鲜肉刚一开始都不要求第一主演或绝对主演，都要再搭配一个扛票房的大卡司。因为怕票房失败了，就原形毕露了。





小鲜肉的主场在电视剧，演一部电视剧片酬动辄过亿。但是由于他们不能扛电影票房，所以演一部电影片酬只能1000万左右。同样3个月的拍摄时间，为什么他们要降低10倍的片酬去演一部电影？因为电影有逼格，提升形象。还有一个原因，就是只有演电影，才能接到大牌尤其是国际大牌的代言，让自己进一步提升和赚大钱。





所以，很多明星的高片酬并不代表他能扛这个票房，而是为他所接的项目的质量做担保。明星在接一部戏的时候，已经自己做了初步的筛选，这也是间接为市场和观众做的筛选。观众相信你主演的电影是好电影，所以愿意冒险买票去看，并且院线也认为你的电影是好电影，愿意多排片。





很多电视剧演员在电影市场不吃香，就是因为他们大多数只能接到差一点的项目，无法为其主演的电影质量做担保。观众往往也不太敢相信，他所接的是一个好项目。

















我们来推导一下这个过程：





这些”次优”项目肯定也首先会找一线电影卡司，例如刘德华、黄渤这些人。但是他们知道剧本差项目也不太好，所以不接。所以这些次优项目只好找一些知名的电视剧明星来主演，虽然项目方也知道他们不能扛票房，但好处是，有了这些明星容易拉投资，尤其是那些不太懂行的投资公司。有了项目拍，亏了是投资人的，项目方可以靠制作费赚钱，以及靠项目积攒履历。









但是接下来他所主演的电影接连口碑和票房都不佳，于是透支了信誉，观众伤了几次以后，就不太敢相信他演的是好电影了。到了今天，过亿的大制作很少有人敢请黄晓明做第一主演了。因为怕他扛不动票房，也没有想象力。





这一类明星，需要踏踏实实看剧本，选好片，并不计报酬地接好片，才能重返一线阵营。





另外还有一些演员，虽然也容易演烂片，例如古天乐。但是他也经常能演到好的片子，例如最近《杀破狼.贪狼》（5.22亿），所以观众对他还是有期待的。

为什么一个明星的电视剧片酬要比电影片酬高？





电影明星的片酬其实是受票房影响较大的，因为电影属于to C行业，观众用一张一张的电影票来投票。





而电视剧明星的片酬是to B行业，不容易受观众的直接影响。同样，网剧和综艺明星的片酬也是to B行业的特性。因为是网站采购买单，所以无法量化明星的实际作用，这也是网剧片酬偏高的原因。





越是to B行业，对明星越是刚需。例如电视剧、网剧、综艺，明星片酬就会虚高，难以按市场实际表现决定其高低。









目前一线大剧都在2亿以上，而这中间大部分的钱都花在了明星身上。例如霍建华、唐嫣、杨洋、李易峰这些老牌电视剧卡司在8000万以上，而赵丽颖、杨幂等人更是喊到了1亿起步。





但是，电视剧却很难有真正扛收视率的明星。因为电视剧是一个to B 的市场，人为因素很大，购片主任等几个人决定了电视剧的收购价格，而决定价格高低的标准往往变成了明星卡司的大小，其他元素反而不太重要。这也导致明星片酬不受市场化影响，水分偏大。





你的剧只要有明星，哪怕粗制滥造也OK，收视率不高可以靠买收视率造假来糊弄过去。





所以某种意义上来说，明星是烂剧的共谋。





不过，电视台内部还是有一个名单标准的，头部的几个大卡司还是质量的保障，例如赵丽颖、孙俪、周迅、杨幂这些人。有她们主演的，就能卖大价钱，就能评几百万一集的收购价格。





如何提高一个明星的片酬？





大家都在研究影视公司的商业模式,那么,我就来研究影视行业个人的商业模式吧!尤其是明星这个群体,更需要自身的商业模式,也就是如何自我定位和自我经营。





所谓定位，其实就是跟公司一样，聚焦核心商业模式和业务。





蔡依林刚出道的时候是邻家小女生的形象，一曲《我知道你很难过》崭露头角，但后来改头换面，走性感路线，才大获成功。





选择大于努力，抗拒诱惑，有所为有所不为。





明星主要靠能选到好项目。这主要靠经纪团队，明星自己的偏好也起重要作用。









又例如喜剧电影票房动辄10亿起步，所以黄渤、徐峥等人虽然不是最帅的，但是他们要比专门演爱情片的演员片酬高。













既然明星是一部戏的担保，就会有连带责任。就好像你做代言人的品牌一样，如果是虚假产品，你个人品牌肯定受牵连。





所以千万不要什么价格高就演什么？也不要轻易转型，否则转型不成功会被迅速抛弃。





更不要当老好人，接烂片。





香港演员一般不像内地演员那样挑剧本，一个是钱的原因，另一个是香港太小了，大家需要抱团取暖，互相照顾情面。





例如刘德华、古天乐都属于劳模级别，也都是讲情面重情义的人。但是两人也容易接烂片，但是因为两人也经常演好片，所以才能延续片酬价位。





说起刘德华，如果他能善于挑选剧本，票房还可以更高。他的优势和成龙一样，是唯一能穿透一二三四五线城市的明星。但是他的劣势是没有一个10亿大类型的代表作。









总之，明星的片酬体量取决于他所主演类型电影的票房体量。要想突破片酬体量，必须换个思路，去主演高票房体量的电影。在目前这个类型领域再多拍几部，再努力也无济于事。









其实《速度与激情》系列的主演范.迪塞尔就很聪明，他打破了这个魔咒，主演了另外的系列电影《极限特工》也获得大卖，于是他就脱离了《速激》系列的限定。





总之，明星的定位和经营，是一门学问。明星片酬的变量已经越来越受市场影响，在移动互联网时代，一切变得透明化，所以更需要加倍经营好自身。





拒绝烂片，利国利民，也利自己。