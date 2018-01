喂,妖妖铃嘛?这里有人飙车,快把他带走!







哪个克里斯最性感?





有粉丝先是发问:““哪个克里斯更性感呢?海姆斯沃斯?帕拉特?埃文斯?”雷诺兹在自己的推特账号上回应道:“买冰淇凌时,我喜欢每样来一勺呢!”





粉丝接着问道:“那克里斯·派恩呢?”







口水直流的小贱贱





贱贱:“当然,我还会在冰淇淋上面洒满松子哦(英语中派恩的名字与松子是一个单词)。”(And of course, some Pine nuts generously sprinkled on top.)





看来,“小贱贱”真的是雨露均沾——四个克里斯一个不能少啊!







