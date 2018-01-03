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维伦纽瓦拒绝"邦德25":要先拍《沙丘》

"我很想和丹尼尔合作，但我已经被占用"

2018-01-03 17:18:57 来源：Mtime时光网

维伦纽瓦日前告诉电影评论网站ScreenCrush，他拒绝了第25部邦德电影的执导邀请，原因是他已经答应了要将《沙丘》搬上大银幕。


　　时光网讯 尽管已经锁定了丹尼尔·克雷格主演，以及确定了2019年11月8日的档期，但第25部007电影至今仍未能敲定导演人选，此前众望所归的丹尼斯·维伦纽瓦日前透露将很难接手这个项目，因为现在没有任何事情能阻挡他拍摄科幻片《沙丘》。

　　维伦纽瓦在结束《银翼杀手2049》的工作后，已经迅速将工作重心转移到他十分心仪的新作——改编自弗兰克·赫伯特同名科幻小说《沙丘》的科幻片项目上。维伦纽瓦日前告诉电影评论网站ScreenCrush，他拒绝了第25部邦德电影的执导邀请，原因是他已经答应了要将《沙丘》搬上大银幕，否则他会欣然接受这个与丹尼尔·克雷格合作的机会。

　　“我和Barbara（《邦德25》制片人）说过，我很想与你和丹尼尔一起工作，但我已经被占用了，我真心热爱我所做的，我现在受宠若惊……我想丹尼尔是一个很棒的演员，我也很想和他合作，但是几个月前，我就已经投身《沙丘》，我要为我的承诺全力以赴。”

　　随后维伦纽瓦还谈到这已经不是他第一次遇到心仪的作品撞档，”我记得我以前答应执导《囚徒》之后，《宿敌》也找到了我，但我需要先拍摄《囚徒》，而《降临》和《银翼杀手2049》也是同样的情况，我答应执导《银翼杀手》，但我的条件之一是要先执导《降临》，一旦我答应了，我就会全力以赴。“

大卫林奇1984年执导的《沙丘》海报

　　值得一提的是，《沙丘》的编剧是曾凭借《阿甘正传》获得奥斯卡最佳改编剧本奖的艾瑞克·罗斯。所以就目前的情况来看，除非出品方愿意推迟档期，否则丹尼斯·维伦纽瓦将无缘执导。而其他人选目前还包括《迷失1971》的扬·德芒热和《赴汤蹈火》导演大卫·马肯兹。后者目前还在忙于《Outlaw King》的拍摄，所以扬·德芒热或许更有希望。

　　维伦纽瓦目前已经全身心的投入《沙丘》的拍摄工作，他此前在 Facebook的一次直播活动中就曾经展望新版《沙丘》将完全不同于大卫·林奇在1984年执导的版本，而这也是他决定接受这个项目的原因，“它不会与大卫·林奇的电影有任何关系，我会按照我阅读原著时候的理解来拍摄这部电影。“

   编辑：ruo

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关键词： 邦德25 丹尼尔·克雷格 丹尼斯·维伦纽瓦
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