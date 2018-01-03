维伦纽瓦日前告诉电影评论网站ScreenCrush，他拒绝了第25部邦德电影的执导邀请，原因是他已经答应了要将《沙丘》搬上大银幕。













维伦纽瓦在结束《银翼杀手2049》的工作后，已经迅速将工作重心转移到他十分心仪的新作——改编自弗兰克·赫伯特同名科幻小说《沙丘》的科幻片项目上。维伦纽瓦日前告诉电影评论网站ScreenCrush，他拒绝了第25部邦德电影的执导邀请，原因是他已经答应了要将《沙丘》搬上大银幕，否则他会欣然接受这个与丹尼尔·克雷格合作的机会。









随后维伦纽瓦还谈到这已经不是他第一次遇到心仪的作品撞档，”我记得我以前答应执导《囚徒》之后，《宿敌》也找到了我，但我需要先拍摄《囚徒》，而《降临》和《银翼杀手2049》也是同样的情况，我答应执导《银翼杀手》，但我的条件之一是要先执导《降临》，一旦我答应了，我就会全力以赴。“



大卫林奇1984年执导的《沙丘》海报





维伦纽瓦目前已经全身心的投入《沙丘》的拍摄工作，他此前在 Facebook的一次直播活动中就曾经展望新版《沙丘》将完全不同于大卫·林奇在1984年执导的版本，而这也是他决定接受这个项目的原因，“它不会与大卫·林奇的电影有任何关系，我会按照我阅读原著时候的理解来拍摄这部电影。“