为了更好的了解《金钱世界》重拍的幕后故事，时光网记者近期采访了雷德利·斯科特，以及索尼电影娱乐公司的董事长汤姆·罗斯曼，听听他们来讲述《金钱世界》的艰难重生过程。













但是，在好莱坞最动荡的时候，斯科特和他的搭档临时选择了第三条路，他们决定重新选演员来饰演约翰·保罗·盖提。这个角色本来由史派西饰演，而且拍摄工作老早就已经完成了。他们在11月20号的时候开始紧锣密鼓地工作，重新拍摄了《金钱世界》中的大量戏份——还得赶得及在12月22日上映（注：后来该片的上映日期只比原定的晚了3天，改为12月25日在北美上映）。





为了更好的了解《金钱世界》重拍的幕后故事，还有导演雷德利·斯科特本人对这件事情的看法，以及索尼高层如何决定重拍，时光网记者近期采访了雷德利·斯科特，以及索尼电影娱乐公司的董事长汤姆·罗斯曼，听听他们来讲述《金钱世界》的艰难重生过程。