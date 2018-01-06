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遭遇危机的《金钱世界》如何重生？

专访好莱坞大导演雷德利斯科特

2018-01-06 07:23:02 来源：Mtime时光网

《金钱世界》为何重生

“我没后悔用史派西”

专访导演雷德利·斯科特

“一个家族土崩瓦解”

导演雷德利·斯科特专访

“我为什么同意重拍”

专访索尼影业董事长汤姆·罗斯曼

为了更好的了解《金钱世界》重拍的幕后故事，时光网记者近期采访了雷德利·斯科特，以及索尼电影娱乐公司的董事长汤姆·罗斯曼，听听他们来讲述《金钱世界》的艰难重生过程。
                                 （本文来自影视生活第一站 时光网）    

导演雷德利·斯科特

　　时光网特稿 雷德利·斯科特是一位功成名就的电影制作人，他的每部作品都会受到铁杆影迷的热切关注。但《金钱世界》还有些不一样，这部电影改编自1973年石油大亨约翰·保罗·盖提16岁的孙子被绑架的真实事件，然而围绕着这部电影的各种新闻和舆论使得该片不仅仅是一部供影迷欣赏的普通电影作品，还吸引了其他各界人士的关注。

　　今年10月29日，演员安东尼·拉普公开指控凯文·史派西在1986年的时候对他进行了性骚扰，拉普当时只有14岁。这件事爆出之后的当天晚上，史派西在社交网站上回应了这条指控，这里引用部分这位58岁的演员的说辞，“我真的不记得这回事了，但如果真的如他（拉普）所述，那我向他表示诚挚的歉意，当时我可能是酒后失德了。这事让他横亘在心这么多年，我感到很抱歉。”

　　在后来的几周时间里，陆续有更多人出来发声，史派西的性骚扰行为一件接一件地浮出水面，他甚至还因为在《纸牌屋》拍摄现场的不当行为而接受了调查。过去几十年中史派西隐藏起来的一件件丑事正在渐渐拼凑起来。没过多久，另一位男士也讲述了发生在1983年的一件事，当时他也只有14岁，而史派西是24岁；这位男士透露他与史派西之间曾有过一段你情我愿的过往，但当史派西试图强暴他时，他们的关系便终止了。

　　此前，许多人都认为史派西在《金钱世界》中的角色可能会获奖，没想到十一月时制片方索尼公司就遭遇了这样一个大难题，不管怎么选都有损失——一种方式是把电影推迟到2018年，等史派西的丑闻事件（以及他可能面临的惩罚）冷却下来，人们的关注点转到新的事情上之后再上映；另一种方式就是照原计划上映，但是这部片子的主演之一凯文·史派西背负着性丑闻，他们必将因为凭借此片获利而直面公众的斥责，索尼究竟该怎么选？

《金钱世界》海报


　　但是，在好莱坞最动荡的时候，斯科特和他的搭档临时选择了第三条路，他们决定重新选演员来饰演约翰·保罗·盖提。这个角色本来由史派西饰演，而且拍摄工作老早就已经完成了。他们在11月20号的时候开始紧锣密鼓地工作，重新拍摄了《金钱世界》中的大量戏份——还得赶得及在12月22日上映（注：后来该片的上映日期只比原定的晚了3天，改为12月25日在北美上映）。

　　为了更好的了解《金钱世界》重拍的幕后故事，还有导演雷德利·斯科特本人对这件事情的看法，以及索尼高层如何决定重拍，时光网记者近期采访了雷德利·斯科特，以及索尼电影娱乐公司的董事长汤姆·罗斯曼，听听他们来讲述《金钱世界》的艰难重生过程。

作者：Brent Simon   编辑：汀

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金钱世界 雷德利·斯科特 凯文·史派西 重拍 BrentSimon

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