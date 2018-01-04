如今我们已经知道金球奖的提名名单，自然也就知道了在颁奖季的红毯上将会看到哪些明星闪亮登场。

（本文来自影视生活第一站 时光网）















好莱坞一年之中最热闹的时候——颁奖季终于到了！过不多久，整个洛杉矶都将陷入欢乐的海洋，各界名流随处可见，明星们将在洛杉矶最豪华的地方举行各种盛大派对，足足庆祝两个月之久。这是这座城市最好的一段时光，不仅能享受庆典的欢笑，也能欣赏到最前沿的时尚。