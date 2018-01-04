（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网洛杉矶讯
好莱坞一年之中最热闹的时候——颁奖季终于到了！过不多久，整个洛杉矶都将陷入欢乐的海洋，各界名流随处可见，明星们将在洛杉矶最豪华的地方举行各种盛大派对，足足庆祝两个月之久。这是这座城市最好的一段时光，不仅能享受庆典的欢笑，也能欣赏到最前沿的时尚。
时光网近日采访到了好莱坞名人造型师加布里埃尔·兰恩布伦纳，他和克里斯·苏利文（《我们这一天》
）和香农·珀瑟（《怪奇物语》
）一起工作，这两部剧都获得了今年金球奖的提名，他给了我们一些关于时尚方面的见解。
另外，我们还和洛杉矶最棒的名人发型师之一斯科特·丘纳聊了聊，他与卡戴珊家族有着很密切的联系，他告诉了我们哪些名人是他今年在红毯上最期待见到的。
我们已经知道今年的金球奖上，众多女星会身穿黑色服装来为好莱坞遭受不良待遇的女性发声，尽管如此，这一季的红毯礼仍将为我们带来许多时尚元素。
说起时尚，兰恩布伦纳透露了他最为关注的颜色——紫外线紫。“我希望设计师能充分利用这种颜色，并将它展示出来。我很想知道设计师们将如何诠释这个颜色。我觉得罗奇在《蜘蛛侠》首映式上为赞达亚搭配的礼服，就很好地做到了这一点，那件礼服就是紫外线紫色的。现在的潮流变化太快，造型师们有机会改变这一趋势。”
关于趋势，兰恩布伦纳相信，“我们会看到很多大胆的选择。我认为在过去，很多人都只是力求安全不出错，我真的希望在金球奖上可以看到人们勇于尝试，愿意承担出错的风险，这是我对时尚业的怀念之处。
他补充道：“我还记得杜嘉班纳礼服盛行的那段日子，那些衣服才真的能撩动人们的心，因为太有个性了，再看现在这些品牌，看上去都没什么区别。卡拉·韦尔奇在冒险方面做得很出色。你可以看看她和翠西·艾利斯·罗斯和卡莉·克劳斯合作出来的成果，在我心里，她和罗奇才是两个真正能奠定趋势的时尚设计师。”
“上一季有很多人穿无肩带连衣裙，今年我们应该还会看到很多这样的款式。我希望能看到更多的珠宝和配饰。上身不要什么都没有，也不要太累赘，但我希望我们能看到更多，因为去年人们在配饰方面比较保守。我觉得今年会有一个很棒的颁奖季。”
对于那些身形高大的女孩来说，她们有机会得到很好的展示，但也很可能让我们见识到一些糟糕的设计师。也不仅仅涉及到女星，男星也可以有很棒的时尚表现。“去年的颁奖季上有很多男星穿白色翻领和白色夹克，今年我最希望看到的是更多的色彩。如果女孩能在色彩上多下功夫，为什么男生不能呢？” 兰恩布伦纳建议道。 以下10位明星是此次颁奖季红毯之上，兰恩布伦纳和丘纳最为期待看到的一些人选。
玛歌特·罗比
加布里埃尔·兰恩布伦纳: 凯特·杨和玛歌特的合作很棒，她应该会被打造出90年代的时尚感，这个很合理，因为她刚刚扮演了托尼娅·哈丁。她已经因为《我，花样女王》
获得提名，所以我很期待她90年代的造型。我想他们应该会这么做的。
斯科特·丘纳:我已经等不及看到玛歌特·罗比在红毯上的表现，她太美了，我确信她这次的出场会很惊艳，并且有大胆的尝试。米歇尔·威廉姆斯
加布里埃尔·兰恩布伦纳: 她会穿范思哲，她就是一个范思哲女孩。要么是这个，要么是罗达特。这是一个很大胆的声明，我真的想看到她穿刚刚推出的范思哲春夏新款，这是我在这个颁奖季最想看到的一个系列。如果没有任何人穿它，就非常令人失望了，因为这次的新品太完美。
斯科特·丘纳：米歇尔·威廉姆斯永远是我的最爱之一，她的妆容发型服饰永远不会出错。杰西卡·查斯坦
加布里埃尔·兰恩布伦纳:我可能对她最感兴趣。杰西卡在地毯上有很多非常棒的造型，我对她这一次的出场感到兴奋。瑞茜·威瑟斯彭
加布里埃尔·兰恩布伦纳: 她的搭配都非常保险。她和她的造型师这一次有机会把瑞茜展现出来，我怀念瑞茜穿华丽长礼服的日子。上次她穿了一件很短的礼服去参加艾美奖时，我心想，“这真是最好的选择吗？”我对她期待得很多，希望在这个颁奖季，我们能看到经典的瑞茜·威瑟斯彭。我不认为她会穿彩色印花的衣服，但是我会想让瑞茜穿一件非常华丽的红色长裙，或者更精致的造型。
海伦·米伦
加布里埃尔·兰恩布伦纳: 在我的名单中，她是不会出任何错误的人，她每一次的搭配都看上去毫不费力。海伦对时尚的态度不像梅丽尔·斯特里普那样大胆，但她完成得很出色。她的造型师挑选的颜色简直太棒了，可以很好地衬托她的肤色。我想看看海伦穿淡蓝色是什么样子，如果她身上可以穿一些垂挂式的东西应该会很漂亮。米歇尔·菲佛
加布里埃尔·兰恩布伦纳: 这个女人真是一点都不衰老，她太美了。对于米歇尔，我的期待和对海伦·米伦一样。我想看见一些垂挂式的、非常漂亮的希腊风的东西。我觉得她的身材非常棒，我想我们可以在她身上看到一些纹理。纹理将是今年的另一个趋势。妮可·基德曼
加布里埃尔·兰恩布伦纳: 我觉得有点无聊。她很可能会穿蕾丝或连衣裙，有长袖和高领。她穿什么都好看，品牌主要是迪奥、范思哲和纪梵希。我想看看她以前从没穿过的东西。妮可是个讲究质感的女孩，但是对于她来说，我们已经习惯了她的穿着。
斯科特·丘纳: 妮可·基德曼是我在红毯上永远看不厌的女星之一! 艾米·汉莫
加布里埃尔·兰恩布伦纳: 我觉得艾米·汉莫会是最佳着装，Ilaria Urbinati（他的造型师）完成了一项很棒的工作，她真的是这个城市里最厉害的男装设计师，她很懂行。艾米·汉莫在《请以你的名字呼唤我》
贡献出了现象级的表演，他这次很有可能拿奖。
斯科特·丘纳：艾米·汉莫是这次获得提名中我最喜欢的男演员之一，他永远看上去那么时髦，可以把所有的时尚元素综合在一起却不令人觉得无聊。克里斯·沙利文
加布里埃尔·兰恩布伦纳: 我收敛了他的风格，让他看上去更严肃一些，但我们还是可以看到他在金球奖上的亮眼表现。这就是沙利文，我喜欢他在穿着上面的大胆尝试。我觉得大家都需要在这一点上学着他点，像他那样有趣。 拉米·马雷克
加布里埃尔·兰恩布伦纳:拉米是一个完美的例子，可以展示出设计师和天才之间的完美合作。他有着像克里斯·沙利文那样的乐趣，但我认为他和Ilaria Urbinati有着惊人的默契，他们一起合作的成果，不管是质地上还是颜色上都很完美。今年我对他期望很高，他这个颁奖季有许多出色的表现。我希望他能多诠释一些颜色和图案。因为他正在扮演弗雷迪·默丘里（皇后乐队主唱），我希望在这个颁奖季，他能将皇后乐队的氛围带回来，这也是一个展示他标志性时尚的机会。皇后乐队将化身为他的形象，你想想该有多棒。道格·琼斯
加布里埃尔·兰恩布伦纳: 道格是这个行业中最伟大的演员之一，不是那种喜欢穿太多颜色的人，但他身材纤长，我期待他能穿着一套很棒的简约款黑色西装出现。
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