萌宠电影《小狗奶瓶》定档2月2日上映，影片讲述了萌犬奶瓶与小主人好好从美好的相遇到分离走失、寻找彼此的故事，定档预告以及海报今日公布。





预告片伊始便对影片主角小狗奶瓶的调皮特性做了介绍——它贪吃，在外玩耍连人家钓鱼的鱼食都不放过；它爱洗澡，洒水车就是它的公共淋浴间；它放纵，为了吃零食甚至欺负家里的扫地机器人；它爱美女，见面打招呼的方式就是袭胸，且被美女老师投诉。这些都和观众印象中乖巧软萌的狗狗完全不同，随着预告片推进，奶瓶勇于打破“浪子”标签，原来是因为它只对一人“深情”——它的主人小女孩好好。





刚出生的小狗奶瓶被小女孩好好带回家，成为好好最亲密的小伙伴。在奶瓶的陪伴下，好好逐步变得勇敢、自信。奶瓶也跟好好学会了很多本领。身在新西兰的爸爸决定接好好和妈妈一起到国外生活，而临时被寄养在亲戚家的奶瓶却因为想念好好而意外走失。她们还能相遇吗？奶瓶又会在回家的路上遇到什么……





影片监制徐小明谈到制作这部电影的缘由，坦言“这是一部专门拍给孩子和宠物的电影”，他同时说道：“当下儿童片主打低幼和搞笑，我们团队在拍摄前就曾达成一致想法——这部电影是我们给孩子的礼物，既要有趣也要有意义”。





从预告片和海报中就能看出，这是一部欢乐与感动兼具的电影。小狗奶瓶和小女孩好好之间珍惜彼此真挚的友谊，奶瓶在回家之路上所遭遇冒险的不懈坚持和坚守承诺，正是监制徐小明提到的“有趣有意义”，这些都将让孩子学会如何珍惜、如何爱，如何承担责任、如何面对挑战。





编辑：隐饮