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张靓颖献声李冰冰新作碰撞火花

《谜巢》主题曲MV吴尊上演生死逃杀

2018-01-04 11:10:59 来源：Mtime时光网

李冰冰主演的《谜巢》发布主题曲《Lady Killer》MV，由华语乐坛实力唱将张靓颖献唱。

　　时光网讯  由李冰冰凯南·鲁兹吴尊凯尔希·格兰莫领衔主演的动作冒险电影《谜巢》将于2018年1月19日上映。今日，影片发布主题曲《Lady Killer》MV，由华语乐坛实力唱将张靓颖献唱。
 
　　主题曲《Lady Killer》曲风大气，伴随节奏鲜明的鼓点，颇具神秘色彩，与影片中疑云密布的地下世界契合。野兽般的沙暴侵袭、震撼的爆破场面、阴森恐怖的千年帝陵、大开杀戒的史前怪兽等，在MV中一一呈现。

　　作为演唱者，张靓颖也在主题曲MV中冷艳出镜，华丽深情的唱腔和极具感染的表现力，将观众带入危机四伏的冒险之旅。与此同时，影片还发布了主题曲海报，张靓颖双眼轻闭，与狂风沙暴和千年帝陵的背景合二为一。
 
　　作为华语乐坛实力与人气兼具的顶级女歌手，张靓颖已为包括《终结者：创世纪》《007：幽灵党》《长城》《猩球崛起3：终极之战》等多部国内外商业大片演唱过主题曲或推广曲。

   编辑：hello王小羊

关键词： 张靓颖 李冰冰 谜巢 MV
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