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陶虹担任《奇迹男孩》中国推广大使

"拥抱世界"版海报曝光 影片北美口碑出众

2018-01-04 11:20:16 来源：Mtime时光网

陶虹担任电影《奇迹男孩》中国推广大使，她希望能将影片的正能量传播得更远。在新公布的“拥抱世界”版海报中，家人及老师等“行星”一直陪伴着男主角小奥吉，令人眼前一亮。
       时光网讯斯蒂芬·卓博斯基执导，朱莉娅·罗伯茨欧文·威尔逊雅各布·特瑞布雷主演的暖心励志电影《奇迹男孩》今日发布“拥抱世界”版海报。家人及老师等“行星”一直陪伴着小奥吉，小奥吉也像太阳一样，用内心勇敢坚韧的力量感染着其他人。

       《奇迹男孩》此次引进中国，还特意邀请到了热心于儿童公益事业的陶虹担当推广大使，希望能将影片的正能量传播得更远。此外，电影的全国超前点映即将在1月6日展开。

       今日片方发布的海报将片中的人物关系以星系的方式呈现，令人眼前一亮。小奥吉处于星系中心，家人及老师等“行星”环绕着小奥吉，一直陪伴在他身边给他关心与鼓励。而小奥吉也如太阳一般，散发着温暖的能量，与他接触过的人都会被他乐观积极的心态所感染。天生脸部畸形的十岁小男孩奥吉，因为旁人的异样目光，一直戴着头盔来获得安全感。但在海报中，他勇敢打开了头盔，说明他并未屈服于命运残酷的玩笑，而是变得自信乐观，用超乎寻常的勇气创造出了生命的奇迹。

       陶虹投身公益事业已十余年，不仅成为中国红十字基金会大病救助项目的“爱心天使”，还支持偏远地区孩子的教育事业，一直坚持不懈地致力于帮助儿童的一系列慈善工作。她看过影片《奇迹男孩》后感触颇深，表示小雅各布的表演非常精彩，他所饰演的奥吉的励志经历让自己受益匪浅。

       此次她担任影片的推广大使，也是希望这部暖心的电影能够影响到更多的家庭，让父母学会如何与孩子相处，如何帮助孩子自信乐观地成长，让更多的小“奥吉”能走出人生阴霾，克服偏见创造奇迹。

       《奇迹男孩》北美口碑出众，在专业电影评论网站IMDb上评分高达8.1，烂番茄新鲜度达到86%，CinemaScore评其为年度A+。电影从两个层面展现了孩子怎样才能更好得度过校园生活，一方面是家庭的关爱和陪伴，奥吉的妈妈爸爸尽全力让小奥吉活在快乐之中，并在他遇到困难时用爱让他重新振作；另一方面则是孩子自身的努力，奥吉积极阳光的心态使他最终能够改变周围人的看法，让所有人都认识到了选择善良的重要性。

       电影《奇迹男孩》由斯蒂芬·卓博斯基执导，获得奥斯卡、金球奖双料影后的朱莉娅·罗伯茨，获得金球奖最佳男主角提名的欧文·威尔逊，《房间》男主角、奥斯卡备受关注的新星雅各布·特瑞布雷主演，影片将于1月19日登陆全国各大影院。 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 奇迹男孩 陶虹 推广大使
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