《奇迹男孩》
此次引进中国，还特意邀请到了热心于儿童公益事业的陶虹
担当推广大使，希望能将影片的正能量传播得更远。此外，电影的全国超前点映即将在1月6日展开。
今日片方发布的海报将片中的人物关系以星系的方式呈现，令人眼前一亮。小奥吉处于星系中心，家人及老师等“行星”环绕着小奥吉，一直陪伴在他身边给他关心与鼓励。而小奥吉也如太阳一般，散发着温暖的能量，与他接触过的人都会被他乐观积极的心态所感染。天生脸部畸形的十岁小男孩奥吉，因为旁人的异样目光，一直戴着头盔来获得安全感。但在海报中，他勇敢打开了头盔，说明他并未屈服于命运残酷的玩笑，而是变得自信乐观，用超乎寻常的勇气创造出了生命的奇迹。
陶虹投身公益事业已十余年，不仅成为中国红十字基金会大病救助项目的“爱心天使”，还支持偏远地区孩子的教育事业，一直坚持不懈地致力于帮助儿童的一系列慈善工作。她看过影片《奇迹男孩》
后感触颇深，表示小雅各布的表演非常精彩，他所饰演的奥吉的励志经历让自己受益匪浅。
此次她担任影片的推广大使，也是希望这部暖心的电影能够影响到更多的家庭，让父母学会如何与孩子相处，如何帮助孩子自信乐观地成长，让更多的小“奥吉”能走出人生阴霾，克服偏见创造奇迹。
《奇迹男孩》
北美口碑出众，在专业电影评论网站IMDb上评分高达8.1，烂番茄新鲜度达到86%，CinemaScore评其为年度A+。电影从两个层面展现了孩子怎样才能更好得度过校园生活，一方面是家庭的关爱和陪伴，奥吉的妈妈爸爸尽全力让小奥吉活在快乐之中，并在他遇到困难时用爱让他重新振作；另一方面则是孩子自身的努力，奥吉积极阳光的心态使他最终能够改变周围人的看法，让所有人都认识到了选择善良的重要性。
电影《奇迹男孩》
由斯蒂芬·卓博斯基执导，获得奥斯卡、金球奖双料影后的朱莉娅·罗伯茨，获得金球奖最佳男主角提名的欧文·威尔逊，《房间》
男主角、奥斯卡备受关注的新星雅各布·特瑞布雷主演，影片将于1月19日登陆全国各大影院。
编辑：隐饮