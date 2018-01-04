陶虹担任电影《奇迹男孩》中国推广大使，她希望能将影片的正能量传播得更远。在新公布的“拥抱世界”版海报中，家人及老师等“行星”一直陪伴着男主角小奥吉，令人眼前一亮。









今日片方发布的海报将片中的人物关系以星系的方式呈现，令人眼前一亮。小奥吉处于星系中心，家人及老师等“行星”环绕着小奥吉，一直陪伴在他身边给他关心与鼓励。而小奥吉也如太阳一般，散发着温暖的能量，与他接触过的人都会被他乐观积极的心态所感染。天生脸部畸形的十岁小男孩奥吉，因为旁人的异样目光，一直戴着头盔来获得安全感。但在海报中，他勇敢打开了头盔，说明他并未屈服于命运残酷的玩笑，而是变得自信乐观，用超乎寻常的勇气创造出了生命的奇迹。









此次她担任影片的推广大使，也是希望这部暖心的电影能够影响到更多的家庭，让父母学会如何与孩子相处，如何帮助孩子自信乐观地成长，让更多的小“奥吉”能走出人生阴霾，克服偏见创造奇迹。









编辑：隐饮