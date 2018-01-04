2018-01-04 11:30:47 来源：Mtime时光网
《瘦长怪人》海报
编辑：隐饮
导演：塞尔文·怀特
主演：乔伊·金
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超级烧伤
10分钟前
很日系的预告片
mars12200
45分钟前
美国上映关你们啥事??等着看盗版??
whitesnow1566526
5小时前
这就是传说中专吃熊孩子的斯兰达人！
马克思佩恩
是不是《美国众神》最后一集那群尬舞的怪物
木之本樱
6小时前
根本不是什么真事改编，这是某人创造的一幅恐怖照片改编的，当时好像美国网络上办了一个恐怖类比赛，这是得奖作品，后被好莱坞发现，改编成电影。
石头之魂3小时前
姐姐，人家说了，根据传说改编
PetterLang
看海报： 降临 七肢桶他远房亲戚 四肢桶
norton是戏疯子6小时前
冠军你好
太阳风1129995
就瘦长怪人没看到诶
M_1502191051237288207
7小时前
说好恐怖的是在说反话吗？
抠脚大汉_536103989
吓得屎都夹断了
·虫虐·3小时前
瑟瑟发抖。
Jason*$*
又是一部怪物不露脸的
逐流_0876小时前
这怪物就没脸可露...
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