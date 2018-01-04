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恐怖片《瘦长怪人》首曝预告&海报

胆小慎入！影片根据"杀婴狂魔"传说改编

2018-01-04 11:30:47 来源：Mtime时光网

小成本恐怖片《瘦长怪人》首曝预告及海报，影片根据著名都市传说杀婴狂魔Slenderman的故事改编。由塞尔文·怀特执导，乔伊·金、哈维尔·博特主演，将于5月18日北美上映。
       

《瘦长怪人》海报

时光网讯 小成本恐怖片《瘦长怪人》首次曝光海报以及先导预告，影片根据著名都市传说杀婴狂魔Slenderman的故事改编。

       2014年，一位12岁的女孩尝试刺杀一位同学，据称是受Slenderman的影响，从预告来看影片剧情也和这个故事有关，各种令人毛骨悚然的镜头不断，恐怖感十足。

       影片《瘦长怪人》塞尔文·怀特执导，他曾执导过《尖峰时刻》《嘻哈帝国》《蝎子网络》等美剧，乔伊·金哈维尔·博特安娜丽莎·巴索等担任主演，将于2018年5月18日在北美地区开画。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 瘦长怪人 预告
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瘦长怪人

瘦长怪人 (2018)

0.0

导演：塞尔文·怀特

主演：乔伊·金

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