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强悍萝莉艾伦佩姬宣布与女友结婚！

出柜交往结婚一气呵成 老婆是舞者和老乡

2018-01-04 12:00:35 来源：Mtime时光网

《朱诺》《盗梦空间》《灵异空间》女演员艾伦·佩姬宣布与女友结婚。她2014年出柜，去年夏天与女友恋爱。
（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 艾伦·佩姬(《朱诺》《盗梦空间》《灵异空间》)结婚了！她在自己的社交账号上发布一张与女友戴钻戒的图片，并写道；“真不敢相信，要把这个非凡的女子叫老婆了！”佩姬2014年公布自己同性恋的身份出柜，去年夏天与女友Emma Portner相恋。



　　Emma Portner也发布了同样的照片，并写道；“我要叫这位非凡的女子我老婆了！艾伦佩姬我爱你！”随着二人婚讯的公布，外媒也扒出了她更多的消息：



-她是一名舞者。她从3岁起开始学舞，如今在纽约运营着自己的舞蹈工作室，名为Emma Portner and Artists。同时她还在一个舞蹈中心担任舞蹈老师。

-她是加拿大人，与佩姬是老乡

-她曾与贾斯汀·比伯合作，为其歌曲“Life Is Worth Living” 的视频编舞并出演。

-她是网络小红人。2012年的时候她和小伙伴Matt Luck在油管上传过一个双人舞蹈视频名为Dancing in the Dark，火爆一时，比伯的编舞师就是看了这个视频后才找到她合作。

-她与佩姬通过Instagram认识。Portner也是在Ins拥有9万多粉丝的小网红，有一天她发了自己出镜的一支MV并被这首歌的演唱乐团Sylvan Esso转发，佩姬看到后主动给她发消息。

《水果硬糖》中的佩姬

　　艾伦·佩姬全名艾伦·菲尔波兹-佩姬，1987年出生于加拿大，在2005年独立影片《水果硬糖》中饰演一个强悍的小萝莉。该片剧情非常简单，主要地点就是一间屋子，讲述一个瘦弱的萝莉怎样干掉强壮的大叔，年少的佩姬用逆天的演技一人挑起整部戏，引发关注。

　　而后佩姬以2007年电影《朱诺》获得2008独立精神颁奖礼最佳女主角奖。2008年她被时代杂志提名为百位最有影响力人物之一。2014年2月14日她在人权运动组织于赌城拉斯维加斯举办的“发光发热”（Time to Thrive）座谈开幕式上发表演说，公开出柜坦承自己是女同志。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：sa

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关键词： 艾伦佩姬 结婚 欧美明星
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