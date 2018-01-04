（本文来自影视生活第一站 时光网）











Emma Portner也发布了同样的照片，并写道；“我要叫这位非凡的女子我老婆了！艾伦佩姬我爱你！”随着二人婚讯的公布，外媒也扒出了她更多的消息：











-她是一名舞者。她从3岁起开始学舞，如今在纽约运营着自己的舞蹈工作室，名为Emma Portner and Artists。同时她还在一个舞蹈中心担任舞蹈老师。





-她是加拿大人，与佩姬是老乡。





她曾与贾斯汀·比伯合作，为其歌曲“Life Is Worth Living” 的视频编舞并出演。 ，为其歌曲“Life Is Worth Living” 的视频编舞并出演。





-她是网络小红人。2012年的时候她和小伙伴Matt Luck在油管上传过一个双人舞蹈视频名为Dancing in the Dark，火爆一时，比伯的编舞师就是看了这个视频后才找到她合作。





-她与佩姬通过Instagram认识。Portner也是在Ins拥有9万多粉丝的小网红，有一天她发了自己出镜的一支MV并被这首歌的演唱乐团Sylvan Esso转发，佩姬看到后主动给她发消息。











