恐怖片《真心话大冒险》曝正式预告，邪灵操纵游戏变成杀人狂欢。电影由Blumhouse Productions公司出品，这家公司因多部中小成本恐怖片闻名，包括《逃出绝命镇》、《分裂》、《忌日快乐》等。

（本文来自影视生活第一站 时光网）



时光网讯 恐怖片《真心话大冒险》曝光正式预告，故事讲述一群大学生狂欢期间偶然玩起“真心话大冒险”，不料一股邪灵也随之而来，那些说假话或不敢完成“大冒险”的人将会受到终极惩罚，一场游戏变成杀人狂欢。

电影是《海扁王2》、《永不退缩》导演杰夫·瓦德洛的新作，将于4月27日在北美公映。与杰夫在《空中营救》中有过亲密合作的编剧克里斯托弗·罗奇，这次再次与他操刀剧本。

《真心话大冒险》的主演是一众美剧熟脸，包括《美少女的谎言》的露西·海尔、《少狼》主演泰勒·珀西、《铁杉树丛》中的加拿大演员兰顿·莱伯隆、《欢乐合唱团》的诺兰·杰拉德·冯克等。

据了解，《真心话大冒险》由Blumhouse Productions公司出品，这家公司近年因多部中小成本恐怖片闻名，包括《逃出绝命镇》、《分裂》、《忌日快乐》等。奥斯卡热片《爆裂鼓手》也是这家公司制作的。2014年，Blumhouse Productions与环球影业签署了为期10年的首次合作协议。

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