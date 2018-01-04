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恐怖片《真心话大冒险》曝正式预告

《海扁王2》导演新作 邪灵上演杀人狂欢

2018-01-04 11:59:32 来源：Mtime时光网

恐怖片《真心话大冒险》曝正式预告，邪灵操纵游戏变成杀人狂欢。电影由Blumhouse Productions公司出品，这家公司因多部中小成本恐怖片闻名，包括《逃出绝命镇》、《分裂》、《忌日快乐》等。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

　　时光网讯   恐怖片《真心话大冒险》曝光正式预告，故事讲述一群大学生狂欢期间偶然玩起“真心话大冒险”，不料一股邪灵也随之而来，那些说假话或不敢完成“大冒险”的人将会受到终极惩罚，一场游戏变成杀人狂欢。

　　电影是《海扁王2》《永不退缩》导演杰夫·瓦德洛的新作，将于4月27日在北美公映。与杰夫在《空中营救》中有过亲密合作的编剧克里斯托弗·罗奇，这次再次与他操刀剧本。

　　《真心话大冒险》的主演是一众美剧熟脸，包括《美少女的谎言》露西·海尔《少狼》主演泰勒·珀西《铁杉树丛》中的加拿大演员兰顿·莱伯隆《欢乐合唱团》诺兰·杰拉德·冯克等。

　　据了解，《真心话大冒险》由Blumhouse Productions公司出品，这家公司近年因多部中小成本恐怖片闻名，包括《逃出绝命镇》《分裂》《忌日快乐》等。奥斯卡热片《爆裂鼓手》也是这家公司制作的。2014年，Blumhouse Productions与环球影业签署了为期10年的首次合作协议。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：hello王小羊

关键词： 真心话大冒险 恐怖 预告 邪灵
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真心话大冒险

真心话大冒险 (2018)

0.0

导演：杰夫·瓦德洛

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杰夫·瓦德洛

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Jeff Wadlow

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露西·海尔

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