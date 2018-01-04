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惊悚片《五度空间》曝终极预告

主演遭遇意外 片场上演真人版“死神来了”

2018-01-04 12:49:23 来源：Mtime时光网

事发时，屈菁菁和邹东孝两人牵手从墓地旁跑过，突然离奇地消失在镜头前的草地里。原来完全入戏的两人踩空掉下山崖，幸好抓住了旁边的枝条，加上工作人员施以援手，这才逃过一劫。

　　时光网讯  悬疑惊悚电影《五度空间》将于1月26日全国上映。近日片方曝光终极预告片，邹东孝屈菁菁、梁超、张诗絮、侯京健、许文广、夏天等一众主演悉数登场，从中可以看到神秘的催眠、诡异的千年瑶寨以及疑云重重的人物关系。

　　据悉，邹东孝和屈菁菁有一场重要的感情戏，需要全身心投入保持角色的情绪，而在这之前，邹东孝和屈菁菁已经拍摄了一整天动作戏，还在河里泡了一下午，到了晚上两位主演已经有些疲惫，万万没想到竟然会在全组人的面前意外经历生死瞬间。

　　事发时，屈菁菁和邹东孝两人牵手从墓地旁跑过，突然离奇地消失在镜头前的草地里。现场工作人员惊慌失措，纷纷往两人消失处奔去。原来完全入戏的两人在跑的时候不慎踩空掉下山崖，幸好抓住了旁边的枝条，加上工作人员迅速施以援手，这才逃过一劫。




　　经过诊断，邹东孝身上有很多擦伤，屈菁菁扭到了脚，站起来都很吃力。经过短暂休养后两位主演坚持回现场继续拍戏，敬业精神令人钦佩。

　　从曝出的预告片来看，《五度空间》和徐峥的《催眠大师》有几分相似，都涉及具有神秘色彩的催眠以及心理学领域。男主田仁是一名心理催眠师，他用催眠的方法成功治愈了很多病人，直到有一天，他遇到了神秘病人杨宁，杨宁坚称自己遇到了鬼，勾起了田仁的好奇，田仁来到镇上调查真相，却经历了一件又一件的“鬼事”，而梁超饰演的杀手因为一件秘密任务也深陷其中。


   编辑：hello王小羊

关键词： 五度空间 预告片
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