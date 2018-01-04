事发时，屈菁菁和邹东孝两人牵手从墓地旁跑过，突然离奇地消失在镜头前的草地里。原来完全入戏的两人踩空掉下山崖，幸好抓住了旁边的枝条，加上工作人员施以援手，这才逃过一劫。

据悉，邹东孝和屈菁菁有一场重要的感情戏，需要全身心投入保持角色的情绪，而在这之前，邹东孝和屈菁菁已经拍摄了一整天动作戏，还在河里泡了一下午，到了晚上两位主演已经有些疲惫，万万没想到竟然会在全组人的面前意外经历生死瞬间。

事发时，屈菁菁和邹东孝两人牵手从墓地旁跑过，突然离奇地消失在镜头前的草地里。现场工作人员惊慌失措，纷纷往两人消失处奔去。原来完全入戏的两人在跑的时候不慎踩空掉下山崖，幸好抓住了旁边的枝条，加上工作人员迅速施以援手，这才逃过一劫。









经过诊断，邹东孝身上有很多擦伤，屈菁菁扭到了脚，站起来都很吃力。经过短暂休养后两位主演坚持回现场继续拍戏，敬业精神令人钦佩。

从曝出的预告片来看，《五度空间》和徐峥的《催眠大师》有几分相似，都涉及具有神秘色彩的催眠以及心理学领域。男主田仁是一名心理催眠师，他用催眠的方法成功治愈了很多病人，直到有一天，他遇到了神秘病人杨宁，杨宁坚称自己遇到了鬼，勾起了田仁的好奇，田仁来到镇上调查真相，却经历了一件又一件的“鬼事”，而梁超饰演的杀手因为一件秘密任务也深陷其中。



