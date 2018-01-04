《熊出没·变形记》发布“父与子”版预告及海报。首次揭示了光头强与强爸之间的亲情故事：从光头强童年时的父子和睦，变得矛盾重重，并最终走向和解。

时光网讯 春节档“合家欢”动画电影《熊出没·变形记》今日发布“父与子”版预告及海报。与此前公布的趣味“微观世界”版预告不同，此次片方重点透露了影片中的“父子情”。预告首次揭示了光头强与强爸之间的亲情故事：从光头强童年时的父子和睦，变得矛盾重重，并最终走向和解。





同时，片方发布了两张“父与子”版海报：一张以插画的形式，展现出光头强父子在情感上的变动。父子间现在的矛盾与曾经亲昵的关系形成对比；另一张则充满奇幻色彩，传递出“团圆”的氛围。此外，海报中被“缩小”的熊大熊二也体现出影片的奇幻感。

继先前的首支预告片之后，此次放出的“父与子”版预告展示了《熊出没·变形记》更多信息。首先，电影在人物情感的刻画上有所增强，加入了首次登场的老年强爸与光头强父子之间的亲情主线。预告片通过光头强成长过程中的三个阶段，讲述二人情感的变化：亲近——疏远——能否走向和解。在幼年时期，父子二人关系十分亲密；到了童年阶段，强爸由于工作繁忙，缺乏与光头强之间的沟通，因而造成父子之间的疏远；这种隔阂延续到光头强成年后。强爸突然到访狗熊岭，试图以嘘寒问暖的方式弥补对光头强的过错，却导致二人之间出现种种误解，矛盾升级。













另外，影片延续了《熊出没》系列风趣幽默的风格，并加入一定的思考。强爸“过度”的父爱引发了连连趣事，例如强爸给光头强带来一只“生蛋的母鸡”、“逼迫”光头强早起锻炼……这些细节在增添影片幽默度的同时，也体现出以强爸为代表的不少父母，渴望接近子女，却因缺乏相互了解而造成矛盾的种种心酸。



《熊出没·变形记》将于大年初一全国公映。









