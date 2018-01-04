2017年香港本土电影票房前三的影片分别为《春娇救志明》、《拆弹专家》和《西游伏妖篇》。迪士尼的真人版《美女与野兽》以865万美元拿下香港票房年度冠军。

（本文来自影视生活第一站 时光网）





春娇救志明，也没法挽救香港票房下跌颓势 据美国《综艺》杂志报道，香港地区年度总票房连续两年下跌。2017年香港地区上映电影总数量从349部，减少到331部；总票房达到2.37亿美元(约18.5亿港元)，同比2016年的2.51亿美元下降4.8%。 据美国《综艺》杂志报道，香港地区年度总票房连续两年下跌。2017年香港地区上映电影总数量从349部，减少到331部；总票房达到2.37亿美元(约18.5亿港元)，同比2016年的2.51亿美元下降4.8%。





与之形成鲜明对比，2017年内地票房最终以559.11亿（剔除服务费后分账票房约523.7亿）的成绩收官，较去年增长13%。这是内地年度票房首次突破500亿。















《美女与野兽》剧照









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