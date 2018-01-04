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2017年香港电影票房下滑约5%

大盘连续两年下跌 好莱坞大片包揽年度前十

2018-01-04 15:36:11 来源：Mtime时光网

2017年香港本土电影票房前三的影片分别为《春娇救志明》、《拆弹专家》和《西游伏妖篇》。迪士尼的真人版《美女与野兽》以865万美元拿下香港票房年度冠军。
（本文来自影视生活第一站 时光网）

春娇救志明，也没法挽救香港票房下跌颓势

　　时光网讯 据美国《综艺》杂志报道，香港地区年度总票房连续两年下跌。2017年香港地区上映电影总数量从349部，减少到331部；总票房达到2.37亿美元(约18.5亿港元)，同比2016年的2.51亿美元下降4.8%。

　　与之形成鲜明对比，2017年内地票房最终以559.11亿（剔除服务费后分账票房约523.7亿）的成绩收官，较去年增长13%。这是内地年度票房首次突破500亿。

　　2017年香港本土电影票房前三的影片分别为《春娇救志明》的388万美元、《拆弹专家》的327万美元和与内地合拍片《西游伏妖篇》304万美元。根据香港票房的数据，本土电影的市场份额相比去年下降了13%，而年度票房总榜则被好莱坞大片垄断。

　　迪士尼的真人版《美女与野兽》以865万美元排名第一，漫威超级英雄电影紧随其后：《蜘蛛侠：英雄归来》收845万美元、《雷神3：诸神黄昏》662万美元。福斯的《金刚狼3：殊死一战》以495万美元排在第十位。


《美女与野兽》剧照

　　外媒分析，去年香港电影票房下滑的原因主要有两个：一是大制作大片表现欠佳，没有一部票房过一千万美元（排第一的《美女与野兽》也只有八百多万）；另外，香港观众与内地观众口味上的差异也是重要因素——在内地狂收8.7亿美元的《战狼2》在香港只有不到一百万美元的票房进账，在内地以3.9亿美元称霸本年度外片榜的《速度与激情8》 在香港也只是以600万美元的成绩排总榜第六而已。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）

   编辑：黑仔

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 香港票房 西游伏妖篇 春娇救志明 雷神 蜘蛛侠 美女与野兽 金刚狼
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