（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
据美国《综艺》杂志报道，香港地区年度总票房连续两年下跌。2017年香港地区上映电影总数量从349部，减少到331部；总票房达到2.37亿美元(约18.5亿港元)，同比2016年的2.51亿美元下降4.8%。
与之形成鲜明对比，2017年内地票房最终以559.11亿（剔除服务费后分账票房约523.7亿）的成绩收官，较去年增长13%。这是内地年度票房首次突破500亿。
2017年香港本土电影票房前三的影片分别为《春娇救志明》
的388万美元、《拆弹专家》
的327万美元和与内地合拍片《西游伏妖篇》
304万美元。根据香港票房的数据，本土电影的市场份额相比去年下降了13%，而年度票房总榜则被好莱坞大片垄断。
《美女与野兽》剧照
外媒分析，去年香港电影票房下滑的原因主要有两个：一是大制作大片表现欠佳，没有一部票房过一千万美元（排第一的《美女与野兽》
也只有八百多万）；另外，香港观众与内地观众口味上的差异也是重要因素——在内地狂收8.7亿美元的《战狼2》
在香港只有不到一百万美元的票房进账，在内地以3.9亿美元称霸本年度外片榜的《速度与激情8》
在香港也只是以600万美元的成绩排总榜第六而已。
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