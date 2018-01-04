俄罗斯《太空救援》曝光终极海报，在俄罗斯太空总署的大力支持下，影片真实还原了历史上的“礼炮七号”失联事件，该片即将于1月12日在国内上映。









1982年4月19日，作为苏联“礼炮系列空间站”的最后一个，“礼炮七号”发射升空。在顺利完成了两年多的太空任务之后，在1985年2月11日，“礼炮七号”突然与地面控制中心失去联系。专家分析很可能是因为它的电源系统出现故障，导致整个空间站的通讯系统失效。





由于当时的大环境正处于“苏美冷战”时期，太空探索除了承载着科学使命之余，也担当了很大程度的政治使命。苏联人不愿意放弃“礼炮七号”，于是找来两位航天员执行太空维修任务，一场惊心动魄的太空冒险故事由此展开。





编辑：隐饮