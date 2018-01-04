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太空冒险大片《太空救援》
即将于1月12日在国内公映，该片根据太空探索史上令人肃然起敬的“礼炮七号”空间站意外失联事件改编而来，在俄罗斯太空总署的大力支持下，真实还原了历史上那场宇宙探索的惊险与奇迹。
1982年4月19日，作为苏联“礼炮系列空间站”的最后一个，“礼炮七号”发射升空。在顺利完成了两年多的太空任务之后，在1985年2月11日，“礼炮七号”突然与地面控制中心失去联系。专家分析很可能是因为它的电源系统出现故障，导致整个空间站的通讯系统失效。
由于当时的大环境正处于“苏美冷战”时期，太空探索除了承载着科学使命之余，也担当了很大程度的政治使命。苏联人不愿意放弃“礼炮七号”，于是找来两位航天员执行太空维修任务，一场惊心动魄的太空冒险故事由此展开。
为了更好地重现真实场景，《太空救援》
剧组搭建出了巨型摄影棚，并集结了一支“战斗力”十足的拍摄团队。影片中四十分钟的零重力镜头都是通过特效配合挂钩、绞盘等为本片量身定制的器械而精心制作，媲美真实的拍摄效果让观众仿佛穿越到了真正的空间站。同时，俄罗斯太空总署为拍摄提供了大量的帮助，众多曾真正在太空中服役过的设备成为了实拍素材。
编辑：隐饮