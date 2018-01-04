迪士尼主办、时光网联手万达院线承办的《星球大战：最后的绝地武士》主题艺术展已从即日起开展，“星战·时光美术馆”将遍布从一线到五线的55个城市的110家万达影院。





此次的展览上，来自中港台及美国的10余位艺术家从《星球大战：最后的绝地武士》与中国传统文化中汲取灵感，他们带来的全新艺术作品将潮流融入了文化的厚度。









时光网前所未有的将电影与艺术进行跨界宣传捆绑，让美国家喻户晓的“星战文化”第一次走到中国普通观众的“家门口”。新年已至，还等什么？快去感受原力的召唤吧！