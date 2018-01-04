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"星球大战：最后的绝地武士"特展席卷全国

电影与艺术首次跨界 原力碰撞中国传统文化

2018-01-04 17:41:25 来源：Mtime时光网

迪士尼主办、时光网联手万达院线承办的《星球大战8》主题艺术展落户全国110家影院，前所未有的电影与艺术跨界展览震撼登场！美国家喻户晓的“星战文化”第一次走到了中国普通观众的“家门口”。
　　时光网讯 卢卡斯影业年度巨制《星球大战：最后的绝地武士》近日震撼登陆全国影院。一场由迪士尼、时光网与万达院线携手掀起的“电影-艺术”跨界风暴也将席卷全国，让你在新年之际被原力的强大气场包围。

　　迪士尼主办、时光网联手万达院线承办的《星球大战：最后的绝地武士》主题艺术展已从即日起开展，“星战·时光美术馆”将遍布从一线到五线的55个城市的110家万达影院。

　　此次的展览上，来自中港台及美国的10余位艺术家从《星球大战：最后的绝地武士》与中国传统文化中汲取灵感，他们带来的全新艺术作品将潮流融入了文化的厚度。

　　《变形金刚》《X战警》《钢铁侠》等知名漫画背后的大神级漫画家Pat Lee创作的《暗黑力量》、台湾知名设计师王九思的酷炫装置艺术、知名的涂鸦艺术家谭国英（Brand Fury One，又名汤米谭）诠释的银河第一萌物BB-8等等都会来到你的身边。

　　时光网前所未有的将电影与艺术进行跨界宣传捆绑，让美国家喻户晓的“星战文化”第一次走到中国普通观众的“家门口”。新年已至，还等什么？快去感受原力的召唤吧！

　　《最后的绝地武士》是《星球大战》新三部曲的第二部。围绕着义军受困即将覆灭的故事,引出光明与黑暗面的决战,也带来了更多新老角色命运牵绊。奇特的异星世界、惨烈刺激的太空战争,惊心动魄的光剑对决——这些星战招牌元素将在《最后的绝地武士》中发扬光大。

　　上一部的演员黛茜·雷德利、约翰·波耶加、亚当·德赖弗、马克·哈米尔、凯丽·费雪、奥斯卡·伊萨克等将悉数回归，在广阔星空中演绎各自角色的命运。值得一提的是，影片也是“莱娅公主”凯丽·费雪生前拍摄的最后一部作品。

　　《星球大战：最后的绝地武士》已与1月5日登陆内地院线。

   编辑：R

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关键词： 星球大战 最后的绝地武士 艺术展
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