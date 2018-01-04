（本文来自影视生活第一站 时光网）
影片观感不同于系列任何一部前作，但它的确是如假包换的《星球大战》电影！约翰逊执导的这段故事惊人地独立，很可能是因为这是新三部曲中第二部的缘故。《星球大战：原力觉醒》中的未解之谜在这一部中都得到了解答，这也让人对第九部的故事感到好奇。《星球大战：最后的绝地武士》的开场、过渡与结尾分明，并利用过渡期充分将角色故事推到全新且意想不到的方向上。就像卢克天行者在片中所说的：“这将与你想象的完全不同”，
这对于星战迷们来说是个好消息。
显然，我们并不想剧透，所以故事介绍将十分简短：反抗军在第一秩序的打击下几乎荡然无存，达梅龙、芬恩以及新角色Rose Tico一同秘密计划拯救反抗军。与此同时，凯洛·伦与最高领袖斯诺克继续寻找着卢克天行者，而蕾伊则首次见到了卢克。另外，片中还为星战迷们准备了许多惊喜，包括再次现身的传奇角色，以及新一部与老三部和前传的意想不到的联系。
经受了《星球大战》前传的差评，导演J·J·艾布拉姆斯执导的《星球大战：原力觉醒》
决定在向经典的《星球大战》致敬的同时，向大家介绍新三部曲中挑大梁的新角色。尽管有些人抱怨说《星球大战：原力觉醒》
太像《星球大战》了，这种致敬还是奏效了，从而让第七部在狂揽20亿美元的同时，再次掀起了《星球大战》系列在全世界范围内的热潮。
由于新三部曲的头尾两部都由艾布拉姆斯指导，这使得指导中间第二部的约翰逊所处的境地不同寻常。他可以自由运用艾布拉姆斯在《星球大战：原力觉醒》
中所用的元素，并且自行决定它们的发展方向，因为艾布拉姆斯会接手第九部来完结新三部的故事。这让星战迷们看到了一部前所未有的星球大战电影：相对独立，又巧妙融合经典角色的第八部影片。
我真的非常喜欢《星球大战：最后的绝地武士》，并且我觉得这是《星球大战》系列电影中最好的之一。
但如果你真的想听点辨证的想法，那么这部电影确实有几点没有做得很好。
以下内容有剧透！
片中支线之一，芬恩和Rose一同执行任务时，他们去到了一颗赌场星球。虽然看上去挺有趣的，但这一段确实偏离了主线，并让初期故事的展开很难保持一个好的节奏。但芬恩和Rose的组合挺不错的，他们的行动不仅在这部结尾处取得了好结果，更是为下一部埋下了几个有趣的伏笔。
还有，就我个人而言，我认为本尼西奥·德尔·托罗的角色没有立住。我很喜欢这位奥斯卡奖得主，他是我最喜欢的演员之一。而且他在片中的角色让我觉得与他在《非常嫌疑犯》中的角色颇有几分相似，后者也是他的获奖作品。但最终这个角色在故事中的目的不甚必要，甚至让人觉得这个角色是硬塞进去的，只因为想让这位著名演员出演。
另外，这部电影也没有此前宣传的那么黑暗，多处幽默倒是超出了我的预期。这并不是坏事，然而不是所有的笑话都能自然地抛出。就这么多了，我能想到的这部电影的缺点也就这么多了。这些相比起影片所带来的那纯粹的快乐和情感上充分的娱乐，都是可以被“原谅”的。
现在该聊聊演员们了。波耶加再次精彩诠释了芬恩，尽管在两部承接中他有些迷失自我，但他在这部的结尾有非常精彩的表现，这也保证了他在下一部的位置。凯莉·玛丽·陈是对原有阵容很好的补充，她所饰演的角色机智又温暖。
另外一位强援则是曾获奥斯卡提名的劳拉·邓恩，她在片中饰演Vice Admiral Amilyn Holdo，这也许是这部电影中的最佳新角色。她接替莱娅担任反抗军的领导者，这任务可一点也不轻松。奥斯卡·伊萨克饰演的达梅龙还是一如既往的好，在片中他得到了更多开拓角色的机会，为此我很高兴。可惜的是，露皮塔·尼永奥和格温多兰·克里斯蒂并没有得到像上一部那么多的施展空间，但这也仅是在保证快节奏叙事和众多角色的情况下必须做出的牺牲罢了。
安迪·瑟金斯再次出演可怕的最高领袖斯诺克，而这次角色的穷凶极恶会更多地展露出来。多姆纳尔·格里森回归饰演赫克斯将军，我很乐意看到他与凯洛·伦的缠斗。说到伦，亚当·德赖弗再次完美诠释了他的角色，并得到机会探寻这个复杂角色的光明面与阴暗面。事实上，电影最精彩的部分之一是凯洛·伦与蕾伊之间奇怪的互相“吸引”，以及其最终的展现方式。黛茜·雷德利对蕾伊的演绎是整部的亮点，她将角色的紧张表现得谨慎又到位。
但真正使《星球大战：最后的绝地武士》大放异彩的还是马克·哈米尔和凯丽·费雪的再次合作。二人分别饰演卢克天行者和莱娅。费雪在她的遗作中再次向粉丝展现了莱娅该有的样子
，她还是那么优雅、幽默又美丽。哈米尔则回归饰演那个在多年前他塑造的标志性角色，只是这一部中，他的角色会与之前非常不同。现在的他已经不是那个在《星球大战：绝地归来》的最后打败帝国军的卢克了；现在的他是自愿背井离乡，一直责怪自己将本·索罗逼上走向黑暗面的卢克；现在的他易怒、尖酸又迷失着自我。
哈米尔对角色的诠释非常到位，他从没让粉丝喜爱这个角色的火花消失；与此同时，他的衰老的面容也让人感到岁月的无情。哈米尔表现出了卢克一直以来的痛苦，他所经历的失去，以及他心中从未磨灭的希望。如果说《星球大战：最后的绝地武士》在哪里使人动容，那必定是因为哈米尔和费雪了！
最后，《星球大战：最后的绝地武士》
故事情节简明，延续了前作的角色与人物关系，并创造了相对独立的《星球大战》电影新三部的第二部。迪斯尼与卢卡斯影业任用莱恩·约翰逊并给予他充分的创作自由绝对是明智之举。
这是个冒险的决定，但我想，这对两个工作室的长久发展是有帮助的。除了票房，更是获得了全世界星战迷的喜爱与支持，因为它们做出了粉丝们希望看到的，货真价实、诚意满满的完美的“星球大战”电影。
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