莱恩约翰逊让影迷们看到了一部前所未有的星球大战电影：相对独立，又巧妙融合经典角色的《星球大战：最后的绝地武士》。

（本文来自影视生活第一站 时光网）

















显然，我们并不想剧透，所以故事介绍将十分简短：反抗军在第一秩序的打击下几乎荡然无存，达梅龙、芬恩以及新角色Rose Tico一同秘密计划拯救反抗军。与此同时，凯洛·伦与最高领袖斯诺克继续寻找着卢克天行者，而蕾伊则首次见到了卢克。另外，片中还为星战迷们准备了许多惊喜，包括再次现身的传奇角色，以及新一部与老三部和前传的意想不到的联系。























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片中支线之一，芬恩和Rose一同执行任务时，他们去到了一颗赌场星球。虽然看上去挺有趣的，但这一段确实偏离了主线，并让初期故事的展开很难保持一个好的节奏。但芬恩和Rose的组合挺不错的，他们的行动不仅在这部结尾处取得了好结果，更是为下一部埋下了几个有趣的伏笔。





还有，就我个人而言，我认为本尼西奥·德尔·托罗的角色没有立住。我很喜欢这位奥斯卡奖得主，他是我最喜欢的演员之一。而且他在片中的角色让我觉得与他在《非常嫌疑犯》中的角色颇有几分相似，后者也是他的获奖作品。但最终这个角色在故事中的目的不甚必要，甚至让人觉得这个角色是硬塞进去的，只因为想让这位著名演员出演。





另外，这部电影也没有此前宣传的那么黑暗，多处幽默倒是超出了我的预期。这并不是坏事，然而不是所有的笑话都能自然地抛出。就这么多了，我能想到的这部电影的缺点也就这么多了。这些相比起影片所带来的那纯粹的快乐和情感上充分的娱乐，都是可以被“原谅”的。





现在该聊聊演员们了。波耶加再次精彩诠释了芬恩，尽管在两部承接中他有些迷失自我，但他在这部的结尾有非常精彩的表现，这也保证了他在下一部的位置。凯莉·玛丽·陈是对原有阵容很好的补充，她所饰演的角色机智又温暖。





另外一位强援则是曾获奥斯卡提名的劳拉·邓恩，她在片中饰演Vice Admiral Amilyn Holdo，这也许是这部电影中的最佳新角色。她接替莱娅担任反抗军的领导者，这任务可一点也不轻松。奥斯卡·伊萨克饰演的达梅龙还是一如既往的好，在片中他得到了更多开拓角色的机会，为此我很高兴。可惜的是，露皮塔·尼永奥和格温多兰·克里斯蒂并没有得到像上一部那么多的施展空间，但这也仅是在保证快节奏叙事和众多角色的情况下必须做出的牺牲罢了。





安迪·瑟金斯再次出演可怕的最高领袖斯诺克，而这次角色的穷凶极恶会更多地展露出来。多姆纳尔·格里森回归饰演赫克斯将军，我很乐意看到他与凯洛·伦的缠斗。说到伦，亚当·德赖弗再次完美诠释了他的角色，并得到机会探寻这个复杂角色的光明面与阴暗面。事实上，电影最精彩的部分之一是凯洛·伦与蕾伊之间奇怪的互相“吸引”，以及其最终的展现方式。黛茜·雷德利对蕾伊的演绎是整部的亮点，她将角色的紧张表现得谨慎又到位。























这是个冒险的决定，但我想，这对两个工作室的长久发展是有帮助的。除了票房，更是获得了全世界星战迷的喜爱与支持，因为它们做出了粉丝们希望看到的，货真价实、诚意满满的完美的“星球大战”电影。





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