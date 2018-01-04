





（本文来自影视生活第一站 时光网）

















《前任3》创作源于前女友一条短信

田羽生：太童话太仙儿的东西 大家不会接受









提问：“前任”系列电影一直拍到了第三部，导演您为什么会对前任这个话题这么迷恋？





田羽生：倒不是迷恋这个前任这个事情，我只是觉得“前任”是个很好的切入爱情电影的切入点。爱情电影一定会要找到自己的亮点，那我们的亮点就是前任。





提问：《前任2》到《前任3》之间隔了近两年时间，您这两年间一直在为《前任3》做准备吗？





田羽生：从《前任2》到《前任3》之间，我一直在寻找《前任3》的灵感，光剧本就花了一年多的时间去打磨，大家也知道之前我预告的是“前任3之颜值大作战”。后来我发现用颜值说爱情太肤浅，而且说到后来必须要说颜值不重要，这事儿我自己都不信。





找到灵感过后，从创作剧本到最终拍摄完成很快，花了半年时间。我们是从三月份开始创作剧本，然后七月份就关机了。我们的台词都是来自于生活，就是在生活里面兄弟们喝酒聊天儿或者是互损啊，如果损出了一些经典台词，我们都会有人在旁边把这些台词都记下来，用在下一部创作里。





《前任3：再见前任》终极预告 提问：《前任3》中有你自己的故事在里面么？电影里那么多经典的对白是否取材于你平时的生活？





田羽生：因为要需要跟观众产生共鸣，所以这一定要是生活中真实的事情，要有真实的情感经历。我有很多好朋友，他们身边的生活都非常丰富，比如说我们宣传公司无限自在的朱总，提供了很多他自己的亲身经历，我都全部采纳。《前任3》具体倒没有太多我自己的故事，但是情感共鸣方面，其实是有借鉴自己以往的一些经验，但桥段上比如类似于坦白局、了断局，那真的是朱总的故事。





提问：据说《前任3》创作起因源于您前女友的一条信息，是这样吗？

田羽生：对《前任3》灵感确实是因为有一个前女友，给我发了一个很长的微信，她跟我说了一长段话，回忆以前的故事。她的一句话让我有很有感触，“也许最爱的那个人，我已经错过了，”看到这句话我一下觉得找到这个故事的核了。





《前任3》剧照 提问：您对于都市爱情喜剧这个题材，在创作上有什么心得？





田羽生：对于都市爱情喜剧这个题材，我觉得最重要的就是寻找到观众的共鸣，太童话了或者太仙儿的东西大家是不会接受的。这个贺岁档有两部片子票房突出重围，《芳华》和《前任3》都是现实主义题材，所以说可能现在观众更接受我们具有中国特色的现实主义题材的故事。





提问：电影中有没有哪段故事是来源于导演自己的感情生活？郑恺说他演的就是你？





田羽生：亲身经历这块，说实话演员嘛，在媒体面前肯定都会一些相互推诿，对吧，找一些背锅的，比如我就给他们背了很多锅。你想如果没有共鸣，没有共情，他们也不会这么好地表达人物形象，当然这话不是我说的。

郑恺和韩庚真是“老司机”？

田羽生：三位女主角是新人 希望观众宽容

韩庚郑恺主演《前任3》





田羽生：韩庚跟郑恺真的是老司机，为什么呢，首先他们的基数就大，对吧？喜欢他们的姑娘也多，他们可选择的或者可经历的情况也多，只是你们不知道，你们应该多跟拍他们呀。





提问：您的前女友去看了《前任3》吗，看完怎么说？





田羽生：我还真不知道前女友看没看，没有联系跟她们。我倒是挺想知道她们看没看的，你们能不能帮我找找她们，她们在哪里呀。





提问：电影中的“酒肉朋友”、“韩式半永久”那些梗都是您的创作吗？





田羽生：“酒肉朋友”、“韩式半永久”这些梗确确实实是我们原创，这叫一种方法叫老词新解。韩式半永久是因为我在写这个剧本的时候，朋友圈儿里老有很多所谓的美女哈，她们在说那个自己创办了一个什么纹眉工作室什么韩式半永久，好多人打这个广告，我就把这词儿给用上，没想到效果还不错。











提问：在《前任3》中新加入的三位女主角，你如何评价他们的演技？





田羽生：关于女演员，因为他们是新人，我觉得很多网友和影评人可能对她们比较苛刻。但是说实话，因为角色的原因，我觉得不合适去找老人或者是明星去演，这样会比较没有代入感，符号感也太强。所以说我们在一开始就决定了一定要选三个新人，其实我们是通过了一千多个人的面试才选出来的这三个女孩儿，她们在和角色符合度上都是所谓的佼佼者。





然后这次女孩们的表现，我觉得应该是非常优秀的。包括于文文的两次重头戏，一次是独白一次吃芒果，包括丁点每一次跟于飞的了断局坦白局的那种调皮和游刃有余，包括王梓的那场在街角的分手戏，都非常非常的难演，她们都出色的完成了。她们都是新人，都是第一次接触大银幕，所以我希望大家也给她们一些宽容的评价。

田羽生爆料：郑恺分手“很受伤”

宣传期每一次提到前任 都是揭开他的伤疤











提问：郑恺前不久刚分手，宣传“前任”话题其实有点尴尬，你私下有没有安慰他？





田羽生：因为在跑路演过程中，他也跟我聊过一些跟他女朋友的事儿，我就不方便给你们透露。因为郑恺是一个看起来挺活泼挺阳光的人，但他其实在感情方面非常谨慎和专一的。而且他这次的受伤啊，我用的是“受伤”，他也是积攒了很久才做出这个痛苦的决定。所以每一次提到前任，或者是有媒体、观众问到他这个问题，他其实真的是很痛苦的，因为是一次一次揭开他的伤疤。





田羽生导演





提问：您的几部作品都是新圣堂公司的“自产自销”，新圣堂不仅完成剧本创作、还担任出品方，今后也会坚持这种模式吗？





田羽生：对的，新圣堂就是我们以前的圣堂工作室，现在发展成影视公司了。新圣堂主要是以剧本为核心的影视公司，所以我们一定会坚持这种模式下去，自己出剧本，自己的导演拍，自己投资，这个是我们的强项，就是从剧本开发开始。可能这是我们跟其他影视公司不太一样的地方。





提问：编剧团队创作模式是新圣堂的一个特色，《前任3》有四位编剧，导演能分享下在这个项目里团队创作模式是怎么执行的吗？





田羽生：编剧的团队创作是新圣堂一个特色，但现在很多工作室也是团队创作，因为大家需要头脑风暴。然后我们的主要分工是，有几个负责不同的台词，有负责段子，有负责结构的，然后我是负责把这些东西都统一起来，最后由我来执笔的。





优势劣势很明显，我先说劣势吧，就是创作统一起来很难，速度很慢。优势就是你会发现有很多不同的色彩在里面。反正我还挺喜欢这种集体式的创作。一个人的话，也许很快、也很容易统一，但是你会发现它太个人了，容易变成太个人的缺少共情的作品。新生堂的编剧团队，现在有四十个人，然后分了七个堂口，不同的堂口有几个不同的人，而且有不同的风格。





提问：导演您的下一部作品想从哪方面突破啊？





田羽生：下一部片子的计划，你们问我会不会拍现任，拍完前任拍现任是不是有点儿顺拐了？还不如直接拍《前任4》呢。所以现在我还没有这个计划，如果有好的爱情故事的话，我才会打算再进入到这个爱情片的创作。我可能会挑战一些其他类型影片吧。但是现在都说不准啊，因为我现在有四五个剧本同时在开发。我们新圣堂是以剧本开发为主体的一个公司，之后也会继续给大家带来好作品。

《前任3》竟成现实中的复合利器？

田羽生谈前任：让她静静地躺在朋友圈就好











提问：《前任3》是这个系列的最终章，结局两人最终没能在一起。你觉得如果两个人不能在一起，最好的结局是什么呢？





田羽生：如果两个人不能在一起最好的结局，就是把那段情感变成照片一样的，放在纪念册就好了。然后每每想起那段情感的时候，嘴角是泛起了微笑，我觉得这就够了。但没必要让这些情感来影响现在的生活。我觉得这就是最好的结局。





提问：你觉得男性同胞应该和前女友保持联系吗？





田羽生：我是觉得是这样的，在不影响对方生活的情况下保持一定联系没关系。但是如果我有新的女朋友了，或者她有新的男朋友了，就没有必要再去联系了，因为过去就过去了，联系他干嘛呢。我不敢说别人，反正我自己是如果分了手过后，她就会静静地躺在我的朋友圈里就好了，不会去主动联系，除非是有事儿能帮下小忙之类的可能会（去联系），但跟情感无关。





《前任3》剧照 提问：很多和前任一起去看的影迷看完后又变成现任了，导演想到电影会有这种奇效了么？





田羽生：如果说看完了就和好的情侣们，我觉得他们是看懂了这部电影的。我剧本的灵感来源就是因为前女友给我发一个信息。我在电影里面蕴含的主题就是，不要错过你最爱的那个人。然后他们也许get到这个点，不想错过，彼此就和好了吧，我觉得这是积善行德的一件事情，挺好。





提问：影片后半段的情节设计很容易引起女性共鸣，请问导演是如何做到的？





田羽生：因为我有很多女性的朋友，她们失恋了，或者是跟老公、男朋友吵架了，也会到火锅店来倾诉。我在北京有一家火锅店，特别像深夜食堂，我就是那个深夜食堂的老板，我每天就泡在火锅店听各种人的故事。





说实话我那火锅店真不赚钱，开了两年了，一分分红都没拿到，然后我还是那个火锅店的最佳销售和最佳的客户，就是自己买单。





提问：有些影评人说《前任3》旁白太密集、另一条情感线头重脚轻，回头来看，您自己觉得《前任3》最大的缺憾是什么？





田羽生：我觉得《前任3》最大的缺憾就是时长上的限制，如果说有导演剪辑版就好了，给我一百四十分钟，你会看到更丰富的东西。