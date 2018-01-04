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“星球大战8”日本周末票房三连冠

“妖怪手表”紧随其后 “功夫瑜伽”第十

2018-01-04 16:55:50 来源：Mtime时光网

“星球大战8”连续三周登顶日本周末票房。电影版“妖怪手表”紧随其后。佐藤健《跨越8年的新娘》和堺雅人《镰仓物语》分列三四名。


（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 12月30-31号日本周末票房成绩公布，《星球大战：最后的绝地武士》再次登顶，实现周末票房成绩三连冠。紧随其后的三名依次为《电影 妖怪手表 黑暗面 鬼王的复活》《跨越8年的新娘》《镰仓物语》，周末票房榜前四名已经连续三周没有变化。另外本周也没有新片上榜，前十名影片名单与上周一致，6-10间名次略有变化。



　　《星球大战：最后的绝地武士》在日本上映后势头良好，一直稳居冠军的位置，并且该片还将以不同制式多次上映。去年12月29日起，该片已经通过IMAX3D制式上映；1月5日还会上映MX4D 和4DX的“黑暗”新版本，预计将会有不少粉丝再次走入影院观看。

最新版《妖怪手表》

　　“星战”老对手、最新电影版《妖怪手表》则一直紧随其后。2015年《星球大战：原力觉醒》与“妖怪手表”同步上映，首周末后者超越“星战7”登顶票房榜（若按票房统计的话“星战7”仍然是冠军，但日本的习惯是按照观影人数统计），一时间引发热议。

　　2015年“一战成名”之后，“妖怪手表”系列电影似乎就跟“星战”系列杠上了，每年都要一起上映，今年已经是连续第三年，不过之后“妖表”没能再复制当年的奇迹。

《跨越8年的新娘》预告片

　　同为真人日影，松竹出品的《跨越8年的新娘》压过东宝《镰仓物语》，二者分列第三、四位。《跨越8年的新娘》由佐藤健和土屋太凤主演，濑濑敬久主演，是根据真人真事改编的感人作品。讲述丈夫悉心照顾陷入怪病昏睡的妻子，八年后奇迹醒来。

　　《镰仓物语》由国民映画《三丁目的夕阳》系列团队打造，依旧根据西岸良平原作漫画改编，山崎贵导演，堺雅人和高畑充希饰演夫妇，讲述了发生在镰仓的奇幻故事。

　　曾于2017年中国贺岁档上映的国产片《功夫瑜伽》在日本上映两周，由上周的第8位下滑至第10位。成龙在日本有着较高的知名度，《绝地逃亡》（内地2016年暑期档上映）也曾去年在日本上映，首周末票房压过韩国丧尸片《釜山行》进入前十。

本周新作

　　本周五《王牌特工：黄金圈》将登陆日本；本土电影方面，《百元之恋》班底打造的新片《嘘八百》将公映。

附12月23-24号日本周末票房成绩：



（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

   编辑：Sa

关键词： 日本票房 周末票房 日本影市 星球大战
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