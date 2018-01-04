“星球大战8”连续三周登顶日本周末票房。电影版“妖怪手表”紧随其后。佐藤健《跨越8年的新娘》和堺雅人《镰仓物语》分列三四名。







（本文来自影视生活第一站 时光网）























2015年“一战成名”之后，“妖怪手表”系列电影似乎就跟“星战”系列杠上了，每年都要一起上映，今年已经是连续第三年，不过之后“妖表”没能再复制当年的奇迹。

















本周新作





本周五《王牌特工：黄金圈》将登陆日本；本土电影方面，《百元之恋》班底打造的新片《嘘八百》将公映。





附12月23-24号日本周末票房成绩：









