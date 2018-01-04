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《无问西东》剧情预告群星拼演技

章子怡黄晓明为爱牺牲 王力宏张震为梦挣扎

2018-01-04 20:17:06 来源：Mtime时光网

由章子怡、黄晓明、王力宏、张震、陈楚生主演的电影《无问西东》曝光“只问敢勇”版预告片及全阵容海报。整支预告展开百年的叙事格局与强烈的人物情感冲突。

《无问西东》全明星海报

　　时光网讯 章子怡黄晓明王力宏张震陈楚生主演，李芳芳编剧、导演的电影《无问西东》日前曝光“只问敢勇”版预告片及全阵容海报。整支预告围绕“何谓真实”、“真实是否为真相”展开，不仅有百年的宏大叙事格局，更展现了强烈的人物情感冲突。

　　预告片中主演章子怡挨掌掴、黄晓明愤怒咆哮、王力宏被勒令下跪、张震划掉“奇怪”的毛笔字、陈楚生不断追问，辅以飞机空战、爆炸、跳井、击剑等一组组强烈冲突的戏份扑面而来，令人无法喘息，对影片跌宕曲折的故事情节充满期待。电影《无问西东》将于1月12日开年上映。

“只问敢勇”版预告情感冲突强烈  众星追问“何谓真实”

　　此次电影《无问西东》曝光的“只问敢勇”版预告片，不仅叙事格局宏大，更展现了强烈的人物情感冲突：预告片中章子怡饰演的王敏佳被人指责“勾引别人丈夫”，挨掌掴并被骂“婊子”一脸诧异；黄晓明扑倒友人愤怒咆哮；王力宏决意投笔从戎却被母亲勒令下跪；一场激烈的空战之后张震从梦中惊醒，翻身下床扶窗闭目沉思、表情凝重，一句“你猜”又似乎言外有意；陈楚生则不断追问“什么是真实？”始终对“求真”抱以执着……似乎故事中发生的一切都既有关联却又不可言说。

　　整支预告片始终围绕着“何谓真实”、“真实是否为真相”展开，并对影片中战斗机空中激烈对决、朋友之间引发争执、怒吼、跳井等一组组强有力的情感冲突戏份，令人无法喘息，简约的对白则充满哲理，更加让人对影片跌宕曲折的故事情节充满期待。而在首次曝光的全阵容海报中，主演章子怡、黄晓明、王力宏、张震、陈楚生出现在同一画面内，远处背景中的战斗机已经起飞，而巨大“时间引擎”的齿轮也已经开始转动，彰显影片的宏大格局。

章子怡黄晓明甘心为爱“牺牲”  王力宏张震透露剧情环环紧扣

　　饰演王敏佳的章子怡表示很爱这个角色，在她身上看到的是一种敢与命运抗衡的力量：“我所经历的这段故事让我感受到的是洋溢着青春的热血，感受这种命运的抉择，起伏跌宕的人生选择。因为背叛，改变了王敏佳的命运，甚至险些夺走了她的生命，这种痛是深入谷底的一种痛，是对心灵上的一种摧残，影响着她的一生。”而饰演陈鹏的黄晓明表示：“陈鹏对王敏佳的爱是非常谦卑的，愿意为她付出一切，他那种担当与牺牲才是最让我感动的，真正的爱情是心甘情愿的为对方牺牲。”

　　饰演沈光耀的王力宏则透露：“电影中每一个角色都影响着另外的角色，环环紧扣，人物之间有一种很微妙而动人的关系。”张震表示自己的角色对于内心情感探讨的话题非常感兴趣，坦言：“从不同的角度去看待同一件事情会得到不一样的答案。看似很平常的生活里面会发生的事情，其实都会影响到一个人很多，可能是一通电话，一段新闻或者一封电邮，它会慢慢在你的心里发酵，待事件渲染开之后，才可以看到这个人物的内心世界。”并透露：“李芳芳导演心思特别细腻，她会站在观众的角度去看，看到的比一般人更多，有时她给到我的一些建议是我从来没有想过的，会对我的表演带来很多不一样的突破。”

　　电影《无问西东》将于2018年1月12日开年上映。

   编辑：Joker

关键词： 无问西东 章子怡 黄晓明 王力宏 张震
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