又到了一年一度回归“星战宇宙”的时候，来听听《星球大战：最后的绝地武士》主演梦如何评说影片中的反转与粉丝眼里的当红CP吧！

一年一度回归“星战宇宙”













《最后的绝地武士》解答了不少《原力觉醒》留给观众的疑惑，比如蕾伊的身世、凯洛·伦的黑化以及卢克·天行者隐居缘由等等。然而导演约翰逊也告诉我们：蕾伊的身世谜底并未板上钉钉，因为接下来的故事与他已经无关，全由JJ的创作团队负责开发。









这一集，挥散不去告别的情绪 赞赏之余，哈米尔对卢克·天行者在《最后的绝地武士》中诸多争议之举感到“怨气很重”，采访时忍不住大吐苦水。





他第一次看到《星战8》的剧本时相当震惊：“我对他们说‘这是啥？’”。对于卢克隐居荒岛三十年的设定，哈米尔也颇有微词：“绝地武士绝不会放弃......我觉得吧，蛰伏个一年半载的就算了，可我怎么就匿了三十年？”。





想到《原力觉醒》里回归的老搭档“韩·索罗”哈里森·福特，哈米尔老师内心更加“不平衡”了，他表示“我不喜欢走出舒适区，你看哈里森就没有被拉出舒适区，他还是开着飞船满天飞，插科打诨耍嘴皮子，凭什么我的待遇就不一样？”





吐槽归吐槽，哈米尔也能理解莱恩的操作：“我意识到，这已经不是我的故事了，着是新一代主角的故事。你必须要信任莱恩，他是本片的导演和编剧，我和他很合得来，我觉得这些戏份对我不合适，但我还是会全力以赴，实现他的想法。”



