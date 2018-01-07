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2018-01-07 09:17:34 来源：Mtime时光网

我的角色分给了其他人

"卢克天行者":这不是我的故事

哈米尔被"区别对待"

凭啥韩索罗归来就能保持人设？

导演视觉画面感获赞

他的东西不是你一次就能消化的

这次不只是追求怀旧

导演"把星战带到了一个全新高度

一部大胆而私人的电影

"法斯马队长"点赞粉丝理论

BB-8在剧组耍大牌

波耶加老师再展"芬"式幽默

亚裔新星谈开工第一天

C-3PO的拥抱“让我融化了”

蕾伊身世还有反转?

导演:我也不知道下一部发生什么

又到了一年一度回归“星战宇宙”的时候，来听听《星球大战：最后的绝地武士》主演梦如何评说影片中的反转与粉丝眼里的当红CP吧！

一年一度回归“星战宇宙”

　　时光网特稿 经典科幻系列《星球大战》新三部曲的第二部——《星球大战：最后的绝地武士》（下称“最后的绝地武士”）已从本周五起全面登陆内地影院。影片上映前夕，时光网记者分别在洛杉矶与上海两地对片中全体主演进行了独家专访，听他们讲述拍摄这部年度最受期待大片的别样感受，以及对诸多粉丝理论的看法。

　　J·J·艾布拉姆斯打造的新三部曲开篇《星球大战：原力觉醒》是对乔治·卢卡斯的致敬与传承，那么莱恩·约翰逊导演的《最后的绝地武士》则是一次勇敢的颠覆。《最后的绝地武士》的故事重心不像以往那般是围绕天行者家族的家庭伦理大戏，就连新出现的角色——劳拉·邓恩饰演的反抗军将领、凯莉·玛丽·陈饰演的修理工，都有完整的支线冒险剧情。

　　“波·达梅隆”奥斯卡·伊萨克大赞导演约翰逊，称“他把星战带到了一个全新高度，他不只是在服务粉丝、追求怀旧，而是深入到这些主题当中，与此同时又非常尊重这个系列，他并不害怕深入谈论原力的光明面与黑暗面，谈论绝地武士的意义，谈论愤怒、希望、血统、悲观，失去等等问题”。

　　《最后的绝地武士》解答了不少《原力觉醒》留给观众的疑惑，比如蕾伊的身世、凯洛·伦的黑化以及卢克·天行者隐居缘由等等。然而导演约翰逊也告诉我们：蕾伊的身世谜底并未板上钉钉，因为接下来的故事与他已经无关，全由JJ的创作团队负责开发。

　　星战传奇人物马克·哈米尔将新的《星球大战》系列比作一场接力赛，他告诉我们：“这和过去不一样，过去我们会有一个整体的故事大纲，现在更像是拉力赛跑，第一棒跑完之后交给第二棒，莱恩也是一样，现在JJ又要接莱恩的棒，创作下一部，所以会很有意思。”

这一集，挥散不去告别的情绪

　　赞赏之余，哈米尔对卢克·天行者在《最后的绝地武士》中诸多争议之举感到“怨气很重”，采访时忍不住大吐苦水。

　　他第一次看到《星战8》的剧本时相当震惊：“我对他们说‘这是啥？’”。对于卢克隐居荒岛三十年的设定，哈米尔也颇有微词：“绝地武士绝不会放弃......我觉得吧，蛰伏个一年半载的就算了，可我怎么就匿了三十年？”。

　　想到《原力觉醒》里回归的老搭档“韩·索罗”哈里森·福特，哈米尔老师内心更加“不平衡”了，他表示“我不喜欢走出舒适区，你看哈里森就没有被拉出舒适区，他还是开着飞船满天飞，插科打诨耍嘴皮子，凭什么我的待遇就不一样？”

　　吐槽归吐槽，哈米尔也能理解莱恩的操作：“我意识到，这已经不是我的故事了，着是新一代主角的故事。你必须要信任莱恩，他是本片的导演和编剧，我和他很合得来，我觉得这些戏份对我不合适，但我还是会全力以赴，实现他的想法。”

　　也许就像“凯洛·伦”亚当·德赖弗所说：“（莱恩·约翰逊）呈现的所有东西都是有原因的，并不是任性胡来。我觉得当你在看本片的时候，即便你第一次没意识到，他打造的东西不是你一次就能消化的，你可能会和我一样，不断地重看，不断发现新的细节。”

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作者：Jami Philbrick,RZ 关键词： 星球大战 最后的绝地武士 马克·哈米尔 黛茜·雷德利 约翰·波耶加 亚当·德赖弗 奥斯卡·伊萨克 劳拉·邓恩 安迪·瑟金斯 多姆纳尔·格里森 格温多兰·克里斯蒂 凯莉·玛丽·陈 JamiPhilbrick

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星球大战：最后的绝地武士

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安迪·瑟金斯

Andy Serkis

职业：演员 | 副导演/助理导演
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