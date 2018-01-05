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阿米尔汗将携《神秘巨星》来华

电影延续“摔跤爸爸”主题 继续为女性发声

2018-01-05 09:30:32 来源：Mtime时光网

阿米尔·汗更新微博，字里行间难掩激动之情，“很兴奋跟你们分享这个消息……我的最新电影《神秘巨星》将于1月19日在中国上映，真心期待下个月跟我的中国粉丝们见面！”

　　时光网讯  前不久，阿米尔·汗更新微博，字里行间难掩激动之情，“很兴奋跟你们分享这个消息……我的最新电影《神秘巨星》将于1月19日在中国上映，真心期待下个月跟我的中国粉丝们见面！”尽管具体行程安排未知，但评论区迅速被粉丝表白占领，纷纷表示，“好久不见了哇米叔！想您！”“一定支持男神新作”。
 
　　《神秘巨星》由印度阿米尔·汗影视制作公司打造，阿米尔·汗亲自制片并出演，延续了《摔跤吧！爸爸》为女性发声的主题，讲述14岁印度女孩尹希娅勇敢选择自己人生、唱歌给全世界听的励志故事。
 
　　主人公尹希娅的饰演者，正是《摔跤吧！爸爸》里的“小吉塔”塞伊拉·沃西。这位幸运女孩当初一次试镜，就获得出演《摔跤吧！爸爸》和《神秘巨星》两部电影的机会。对于从摔跤手变成歌手的转变，塞伊拉·沃西有着深刻理解，“前者在动作上的要求很有挑战性，而后者在思想和感情的表达方面要求更多。”而作为伯乐的阿米尔·汗也毫不掩饰赞许，“在影视圈里这种小天才可不多见，她很完美”。
 
　　目前，《神秘巨星》中国路演确定将于下周启动，锁定广州、成都、武汉、杭州、南京、北京等多个城市。“小吉塔”塞伊拉·沃西、导演阿德瓦·香登组成主创首发阵容率先来华，全程参与路演场跟观众当面互动。阿米尔·汗则有望在后继宣传活动中压轴登场。

   编辑：hello王小羊

关键词： 阿米尔汗 神秘巨星 来华
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