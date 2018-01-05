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李宇春站台《捉妖记2》穿短裙秀方言

戏里变有钱人diss梁朝伟 戏外合作蛮默契

2018-01-05 09:32:05 来源：Mtime时光网

第一次和梁朝伟合作，李宇春透露，片场她和梁朝伟都是话不多的人，但两人合作地很有默契。
      时光网讯 1月4日，将在大年初一上映的合家欢电影《捉妖记2》“百城联欢·举国团圆”超前路演于沈阳、北京、上海、武汉、厦门五城正式拉开帷幕，井柏然、李宇春、杨祐宁、吴莫愁、X玖少年团等主创纷纷亮相，与当地影迷提前贺岁。在接下来的一个月里，主创们还会将去到全国近百个城市，为《捉妖记2》提前预热。

预告中李宇春的方言抢戏

      作为北京站的站长，李宇春坐镇北京，在寒冷冬天着短裙亮相，与影迷们亲切互动。歌手出身的李宇春已经在影视圈出演过不少角色，其中在《十月围城》、《龙门飞甲》、《血滴子》等片中都是古装造型。在《捉妖记2》中，李宇春饰演钱庄老板朱金真，是一个妄图将小妖王胡巴据为己有的反派人物。其一口四川方言特别抢眼。

      李宇春自己就是四川人，她表示，钱庄老板朱金真以四川话念台词，特别有喜感，自己表演起来也顺畅不少。现场，李宇春还亲自示范如何讲好片中的四川话台词。

      另外，作为《捉妖记》系列新加盟的演员，李宇春和另一位“新人”梁朝伟对手戏颇多。李宇春笑称，片中梁朝伟的角色好赌，经常借她的钱，却从来不还。而自己的角色则经常diss他，实现精神上的打压。

      第一次和梁朝伟合作，李宇春透露，片场她和梁朝伟都是话不多的人，但两人合作地很有默契。梁朝伟也会时不时地在表演上提点她。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 捉妖记2 李宇春 梁朝伟
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