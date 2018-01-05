第一次和梁朝伟合作，李宇春透露，片场她和梁朝伟都是话不多的人，但两人合作地很有默契。









李宇春自己就是四川人，她表示，钱庄老板朱金真以四川话念台词，特别有喜感，自己表演起来也顺畅不少。现场，李宇春还亲自示范如何讲好片中的四川话台词。





另外，作为《捉妖记》系列新加盟的演员，李宇春和另一位“新人”梁朝伟对手戏颇多。李宇春笑称，片中梁朝伟的角色好赌，经常借她的钱，却从来不还。而自己的角色则经常diss他，实现精神上的打压。





第一次和梁朝伟合作，李宇春透露，片场她和梁朝伟都是话不多的人，但两人合作地很有默契。梁朝伟也会时不时地在表演上提点她。

编辑：羊羊