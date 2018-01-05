时光网讯
1月4日，将在大年初一上映的合家欢电影《捉妖记2》
“百城联欢·举国团圆”超前路演于沈阳、北京、上海、武汉、厦门五城正式拉开帷幕，井柏然、李宇春、杨祐宁、吴莫愁、X玖少年团等主创纷纷亮相，与当地影迷提前贺岁。在接下来的一个月里，主创们还会将去到全国近百个城市，为《捉妖记2》
提前预热。
作为北京站的站长，李宇春
坐镇北京，在寒冷冬天着短裙亮相，与影迷们亲切互动。歌手出身的李宇春
已经在影视圈出演过不少角色，其中在《十月围城》、《龙门飞甲》、《血滴子》等片中都是古装造型。在《捉妖记2》中，李宇春饰演钱庄老板朱金真，是一个妄图将小妖王胡巴据为己有的反派人物。其一口四川方言特别抢眼。
李宇春自己就是四川人，她表示，钱庄老板朱金真以四川话念台词，特别有喜感，自己表演起来也顺畅不少。现场，李宇春还亲自示范如何讲好片中的四川话台词。
另外，作为《捉妖记》系列新加盟的演员，李宇春和另一位“新人”梁朝伟对手戏颇多。李宇春笑称，片中梁朝伟的角色好赌，经常借她的钱，却从来不还。而自己的角色则经常diss他，实现精神上的打压。
第一次和梁朝伟合作，李宇春透露，片场她和梁朝伟都是话不多的人，但两人合作地很有默契。梁朝伟也会时不时地在表演上提点她。
编辑：羊羊