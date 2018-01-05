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《小马宝莉大电影》有望春节前上映

变形金刚“妹妹”出道 世界级萌物攻占国内银幕

2018-01-05 09:47:14 来源：Mtime时光网

有内部消息称，《小马宝莉大电影》已经过审，有望于寒假或春节之前上映。

　　时光网讯  热播系列动画片《小马宝莉》在全球推出了首部大电影，该片未映先热，首支预告片点击量迅速超过2亿，国内的影迷纷纷表达想在大银幕上看到小马的愿望，而现在即将实现：有内部消息称，影片已经过审，有望于寒假或春节之前上映。

　　“小马宝莉”和“变形金刚”、“星球大战”等都是美国著名玩具厂商孩之宝旗下的IP。迄今为止，《小马宝莉》动画片已经连播七季。这部制作精良，富有教育意义的动画，深受世界各地家长和孩子的喜爱，国民“综艺一姐”甜馨，就秀过各种各样的小马周边，可谓是“资深小马天团迷妹”一枚。

　　同时“小马粉”也囊括了各个年龄段人群，不少成年人也为其魅力倾倒。据不完全统计，在爱奇艺上线的动画前六季，播放总量已高达50亿。在颇受年轻人群关注的B站，《小马宝莉》的弹幕数已逼近40万大关，不少观众犀利剖白，表示“不知不觉，一季看完”“剁手没用，你会忍不住用脚打开动画”。





　　作为小马宝莉在大银幕上的第一次亮相，《小马宝莉大电影》秉持动画版水准，讲述了一个不同的小马故事。这次六个主角将遇到更复杂的挑战，同时影片中的人物更加多样，故事场景也更加丰富，但不变的是小马故事中贯穿始终的主题：友谊的力量。

　　《小马宝莉大电影》由杰森·西森执导，孩之宝工作室、DHX 传媒制作，美国狮门影片公司、美国火种影片公司出品，讲述了小马天团的全新冒险故事。

   编辑：hello王小羊

关键词： 小马宝莉大电影 有望引进
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