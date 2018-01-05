电影力邀毕业于王力宏母校伯克利音乐学院的Henry改编家喻户晓的《女儿情》作为片尾曲。在MV先导短片中，悠扬的小提琴声奏响熟悉的旋律，Henry一袭黑衣将《女儿情》渊源娓娓道来。

时光网讯 由郑保瑞执导，郭富城、冯绍峰、赵丽颖、小沈阳、罗仲谦、林志玲、梁咏琪、刘涛、苑琼丹、潘斌龙、施诗等主演的魔幻爱情喜剧《西游记女儿国》将于2018年大年初一登陆全国院线。片方发布电影片尾曲《女儿情》MV先导短片，当传奇爱情故事遇上美妙经典旋律，全能音乐才子Henry刘宪华用音符讲述着他与这首歌的不解之缘。

作为《西游记》中唯一一段爱情故事，电影《西游记女儿国》对经典的重释一直备受期待，力邀毕业于王力宏母校伯克利音乐学院的Henry改编家喻户晓的《女儿情》作为片尾曲。在MV先导短片中，悠扬的小提琴声奏响熟悉的旋律，Henry一袭黑衣将《女儿情》渊源娓娓道来。

《女儿情》曾被一代又一代歌者传唱至今：已故导演杨洁创作的歌词含蓄深情；许镜清谱写的旋律如涓涓流水般柔美动听。此次Henry担纲编曲和制作人，将音乐融入了更多现代风格，令这首《女儿情》焕发新生。

