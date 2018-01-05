网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《西游记女儿国》片尾曲即将奏响

音乐才子Henry以歌续情重释西游爱情

2018-01-05 10:08:29 来源：Mtime时光网

电影力邀毕业于王力宏母校伯克利音乐学院的Henry改编家喻户晓的《女儿情》作为片尾曲。在MV先导短片中，悠扬的小提琴声奏响熟悉的旋律，Henry一袭黑衣将《女儿情》渊源娓娓道来。

　　时光网讯  由郑保瑞执导，郭富城冯绍峰赵丽颖小沈阳罗仲谦林志玲梁咏琪刘涛苑琼丹潘斌龙、施诗等主演的魔幻爱情喜剧《西游记女儿国》将于2018年大年初一登陆全国院线。片方发布电影片尾曲《女儿情》MV先导短片，当传奇爱情故事遇上美妙经典旋律，全能音乐才子Henry刘宪华用音符讲述着他与这首歌的不解之缘。

　　作为《西游记》中唯一一段爱情故事，电影《西游记女儿国》对经典的重释一直备受期待，力邀毕业于王力宏母校伯克利音乐学院的Henry改编家喻户晓的《女儿情》作为片尾曲。在MV先导短片中，悠扬的小提琴声奏响熟悉的旋律，Henry一袭黑衣将《女儿情》渊源娓娓道来。

　　《女儿情》曾被一代又一代歌者传唱至今：已故导演杨洁创作的歌词含蓄深情；许镜清谱写的旋律如涓涓流水般柔美动听。此次Henry担纲编曲和制作人，将音乐融入了更多现代风格，令这首《女儿情》焕发新生。

   编辑：hello王小羊

关键词： 西游记女儿国 片尾曲 Henry
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

西游记女儿国

西游记女儿国 (2018)

0.0

导演：郑保瑞

主演：郭富城 冯绍峰

郑保瑞

郑保瑞

Pou-Soi Cheang

职业：导演 | 副导演/助理导演
郭富城

郭富城

Aaron Kwok

职业：演员
冯绍峰

冯绍峰

Shaofeng Feng

职业：演员
刘宪华

刘宪华

Henry Lau

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

这份2018年片单你最值得收藏

口碑佳作潜力股盘点 独立片与文艺片齐飞

时光君为你盘点2018年北美地区口碑佳片的潜力股，相信这..
2

《复仇者联盟3》新剧照锤哥倒在手术台

"海王""新变种人"等发新剧照 2018佳片不断

22
漫威宇宙卡司明年新片多！
3

今年最美的明星大片可能都在这里

《名利场》发布2017写真精选回顾

42
《名利场》发布2017年最美明星大片合集。
4

外媒选2017最佳海报《嘉年华》登顶

“雷神”最佳色彩运用 “金刚”最佳致敬

43
《嘉年华》一款海报被多伦多电影节评选为年度最佳海报。
5

美国媒体评选2017漫改电影佳作

漫威DC针锋相对 暮年狼叔成功登顶

8
前三名应该没什么太大争议，都是高口碑和高票房双赢的电..

查看更多