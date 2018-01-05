摩尔传授一人分饰二角的经验：“你必须准确定位自己演的是谁，然后再研究不同角色的说话方式和用词选择，另外，虽然两个角色在外貌上不可避免是相似的，但还是要尽可能让她们有细微的差异。”

时光网讯 由科恩兄弟编剧，乔治·克鲁尼导演的犯罪喜剧《迷镇凶案》，将于1月12日国内上映。影片之前曾入围第74届威尼斯电影节主竞赛单元和第42届多伦多电影节特别展映单元，看过影片的观众被奥斯卡最佳女主角朱丽安·摩尔一人分饰两角的演技折服，这也是马特·达蒙在对手戏上遇到过的最强对手了。



《迷镇凶案》讲述了上世纪50年代美国平静小镇上发生的一起凶杀案，由此引发了一系列事件。



和朱丽安·摩尔已经认识25年的乔治·克鲁尼表示：“朱丽安无所不能，她之前演过双胞胎，很多年前还演过电视剧，这次为了这个角色，她想出一个有趣的点子，那就是玛格丽特为了让自己看起来更像姐姐，于是把头发也染成了金色。这在我看来是一个塑造角色的伟大瞬间。”

片中与她有对手戏的奥斯卡·伊萨克表示：“事实上我非常激动能和她合作，她为角色增添了一种非常怪异的色彩，她就像个漂亮怪异又疯狂的芭比娃娃。片中我们有一场对手戏，我要问她各种问题，而她回答我问题时的各种反应，和我产生了非常有趣的化学反应，能与她演对手戏真是太有趣了！”





朱丽安·摩尔在开心之余也“传授”了一人分饰二角的经验：“你必须准确定位自己演的是谁，然后再研究不同角色的说话方式和用词选择，另外，虽然两个角色在外貌上不可避免是相似的，但还是要尽可能让她们有细微的差异。”



对于为何出演这部电影，朱丽安·摩尔坦言，除了因为导演是乔治·克鲁尼之外，也是因为：“我很喜欢拍类型片，这是部黑色喜剧片，也是社会讽刺片。这个故事最吸引我的地方是，我喜欢看到人们关注的事把他们引向错误的路，我喜欢剧本里所有黑暗的地方，这并不有趣。我喜欢笨贼作案的本质，结果都偏离了预想的方向，他们不断地把事情搞砸，他们自己的经历，所有这些在我看来都很有趣，所以能参与这种复杂风格的影片很有意思。”

