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《第一夫人》曝幕后揭秘特辑

娜塔莉波特曼刻苦准备 导演盛赞领悟力超强

2018-01-05 10:44:12 来源：Mtime时光网

电影《第一夫人》曝光幕后特辑，导演帕布罗·拉雷恩告诉大家，这不是一部记录片，而是关于“第一夫人”杰奎琳的想象力之作。主演娜塔莉·波特曼向观众讲述了影片台前幕后的创作故事。
       

《第一夫人》剧照杰奎琳辗转反侧

时光网讯 今日，即将于2018年1月19日上映的历史悬疑题材影片《第一夫人》曝光该片幕后制作特辑。据悉，该影片由智利国宝级导演帕布罗·拉雷恩执导、奥斯卡影后娜塔莉·波特曼主演。特辑中制片人胡安·德迪奥·拉雷恩、导演帕布罗·拉雷恩、演员娜塔莉·波特曼向观众讲述了影片台前幕后的创作故事。

       在特辑中，导演帕布罗·拉雷恩告诉大家，这不是一部记录片，而是关于最美“第一夫人”杰奎琳的想象力之作。在世人的眼中，在这位最美“第一夫人”身上附着诸多标签：优雅、端庄、高贵......她俨然已经成为时代的标杆，正面的楷模，以至我们忽略了她内心的真实情感和人性光辉。

       这部影片无疑向观众打开了一扇窗。透过历史，我们将所有的视线聚焦在这位最美的“第一夫人”身上，用最细致的方式走进她的内心。此刻，我们发现这位最美“第一夫人”不只有得体的妆容和优雅的仪态，还有自始至终的坚韧，人性深处最美的光辉。

       

《第一夫人》娜塔莉检查表演

娜塔莉·波特曼的出演得到了导演帕布罗·拉雷恩的盛赞，他称赞娜塔莉有“超强的角色领悟力”。而娜塔莉为演绎好这个角色，更是进行了刻苦准备。

       在采访中，娜塔莉坦言，自己和作为“第一夫人”的杰奎琳之间，存在着“想象方面的鸿沟”。为了弥补这一“鸿沟”，她需要反复琢磨杰奎琳光环背后的灵魂和人性。敬业的她反复观看了当年杰奎琳录制的“白宫之旅”节目，阅读杰奎琳传记、琢磨采访音频、跟语言老师学习杰奎琳的口音腔调……“影后”在幕后的功夫和用心可见一斑。

       影片《第一夫人》曾收获威尼斯电影节“最佳编剧奖”，并入围“金狮奖”。同时，影片还荣获了包括“最佳女主角”、“最佳原创配乐”和“最佳服装设计”在内的三项奥斯卡提名；包括最具影响力的“英国电影学院奖”在内的40项获奖，以及全美各大影评人协会、电影类工会、电影杂志的153项提名。这些熠熠闪光的奖项，也无一不证明了《第一夫人》的高质量。

       据悉，该片已正式定档1月19日上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 第一夫人 娜塔莉 幕后特辑
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