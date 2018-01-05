推广曲伴随着RADWIMPS干净纯粹的声线，从少年白龙满心期待与杨玉环说话，到三十年执念不舍，守候与复仇交织着爱慕与绝望，浅吟低唱中，触手可及的盛唐气象与沉淀千年的唯美爱情被娓娓道来。

时光网讯 由陈凯歌导演的贺岁奇幻电影《妖猫传》正在全国热映中。今日电影再曝摇滚乐队RADWIMPS献唱的推广曲《Shape Of Miracle》MV。此次催泪场景将白龙和杨玉环的奇幻感情脉络梳理清晰。

此次发布的推广曲，伴随着RADWIMPS干净纯粹的声线，从少年白龙满心期待与杨玉环说话，到三十年执念不舍，守候与复仇交织着爱慕与绝望，浅吟低唱中，触手可及的盛唐气象与沉淀千年的唯美爱情被娓娓道来。摇滚乐队RADWIMPS连续为《妖猫传》创作并演唱主题曲和推广曲，让很多观众大呼惊喜。

《妖猫传》上映两周，收获了社会各个阶层观众的高口碑和热议，除了行业内的影视人，包括古风爱好者、都市白领、学生党，还有建筑行业的相关从业人员观影过后，对电影中的细枝末节赞叹有加。

另外导演韩寒、陆川也为电影打call鸣不平，李玉刚和赵丽颖、宋小宝、霍思燕等知名演员也为电影加油打气。包括蒋方舟、史航、夏河以及汪海林等在固定圈层里有话语权的人也不断在微博发声挺《妖猫传》。

