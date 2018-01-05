《与神同行：罪与罚》用时16天突破千万人次的速度仅次于用时12天的《鸣梁海战》，超越了《釜山行》（19天）和《出租车司机》（19天）。





据今日（5日）韩国电影振兴委员会票房数据，《与神同行：罪与罚》1月4日累计观影人次达到1018万人次，自12月20日上映后，用时16天冲破千万人次大关，成为了2018年首部“千万电影”。考虑到开画日期，该片也算是继《出租车司机》之后，2017年上映的第二部破千万人次电影。同时，它也成为了韩国历年第20部千万人次电影，以及第16部千万人次本土电影。

















《与神同行：罪与罚》根据韩国同名人气漫画改编，讲述了由车太贤饰演的男主人公在死后49天里与阴间使者共同接受7关审判的故事，意图以阴间讽刺人间，在神和人之间展开关于命运的探讨。



《与神同行》预告片





韩国历年“千万电影”榜 （标红为引进片） ：





1《鸣梁海战》（2014，1741万人次）

2《国际市场》（2014,1425万人次）

3《阿凡达》（2009,1330万人次）

4《盗贼同盟》（2012，1309万人次）

5《汉江怪物》（2006，1300万人次）

6《七号房的礼物》（2013,1281万人次）

7《老手》（2015,1281万人次）

8《暗杀》（2015，1268万人次）

9《双面君王》（2011，1232万人次）

10《王的男人》（2005，1230万人次）

11《太极旗飘扬》（2004，1174万人次）

12《釜山行》（2016,1156万人次）

13《海云台》（2009，1145万人次）

14《出租车司机》（2017,1117万人次）

15《实尾岛》（2003，1108万人次）

16《辩护人》（2013,1137万人次）

17《复仇者联盟2》（2015,1049万人次）

18《冰雪奇缘》（2014，1029万人次）

19《星际穿越》（2014，1027万人次）

20《与神同行：罪与罚》（2018，1018万人次）