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河正宇领衔的韩国奇幻大片《与神同行：罪与罚》
上映16天突破千万观影人次，速度仅次于用时12天的《鸣梁海战》，超越了《釜山行》
（19天）和《出租车司机》（19天）。
据今日（5日）韩国电影振兴委员会票房数据，《与神同行：罪与罚》1月4日累计观影人次达到1018万人次，自12月20日上映后，用时16天冲破千万人次大关，成为了2018年首部“千万电影”。考虑到开画日期，该片也算是继《出租车司机》之后，2017年上映的第二部破千万人次电影。同时，它也成为了韩国历年第20部千万人次电影，以及第16部千万人次本土电影。
《与神同行：罪与罚》用时16天突破千万人次的速度仅次于用时12天的《鸣梁海战》，超越了《釜山行》
（19天）和《出租车司机》（19天）。
此外，该片还成为了主演河正宇自《暗杀》
（2015）之后的个人第二部千万电影，以及“千万妖精”吴达洙的个人第八部千万电影。
值得一提的是，《与神同行：罪与罚》是韩国四大制片公司之一的乐天娱乐自2003年创立以来的首部千万人次电影。此前其发行影片的最高观影人次是866万，来自2014年上映的古装动作大片《海盗》
（孙艺珍主演）。
《与神同行：罪与罚》根据韩国同名人气漫画改编，讲述了由车太贤饰演的男主人公在死后49天里与阴间使者共同接受7关审判的故事，意图以阴间讽刺人间，在神和人之间展开关于命运的探讨。
该片由《国家代表》《大明猩》
导演金容华执导，导演创建的特效公司承担了影片大量的CG特效制作，据悉该片与以往的韩国电影相比，CG镜头多出三倍以上，总制作费用上下两部套拍合计400亿韩币（约2.4亿人民币），上下部总共动员1300万人次即可实现盈利。目前就上部《罪与罚》的票房走势来看，单片实现盈利也不是没可能，而下部将于2018年暑期档与观众见面。另有传闻《与神同行：罪与罚》有望登陆内地院线。
韩国历年“千万电影”榜（标红为引进片）：
1《鸣梁海战》（2014，1741万人次）
2《国际市场》（2014,1425万人次）
3《阿凡达》（2009,1330万人次）
4《盗贼同盟》（2012，1309万人次）
5《汉江怪物》（2006，1300万人次）
6《七号房的礼物》（2013,1281万人次）
7《老手》（2015,1281万人次）
8《暗杀》（2015，1268万人次）
9《双面君王》（2011，1232万人次）
10《王的男人》（2005，1230万人次）
11《太极旗飘扬》（2004，1174万人次）
12《釜山行》（2016,1156万人次）
13《海云台》（2009，1145万人次）
14《出租车司机》（2017,1117万人次）
15《实尾岛》（2003，1108万人次）
16《辩护人》（2013,1137万人次）
17《复仇者联盟2》（2015,1049万人次）
18《冰雪奇缘》（2014，1029万人次）
19《星际穿越》（2014，1027万人次）
20《与神同行：罪与罚》（2018，1018万人次）