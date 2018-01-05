网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

河正宇《与神同行》观影人次破千万

用时16天仅次于"鸣梁海战" 据传有望引进

2018-01-05 11:15:44 来源：Mtime时光网

《与神同行：罪与罚》用时16天突破千万人次的速度仅次于用时12天的《鸣梁海战》，超越了《釜山行》（19天）和《出租车司机》（19天）。

《与神同行：罪与罚》破千万人次

　　时光网讯 河正宇领衔的韩国奇幻大片《与神同行：罪与罚》上映16天突破千万观影人次，速度仅次于用时12天的《鸣梁海战》，超越了《釜山行》（19天）和《出租车司机》（19天）。

　　据今日（5日）韩国电影振兴委员会票房数据，《与神同行：罪与罚》1月4日累计观影人次达到1018万人次，自12月20日上映后，用时16天冲破千万人次大关，成为了2018年首部“千万电影”。考虑到开画日期，该片也算是继《出租车司机》之后，2017年上映的第二部破千万人次电影。同时，它也成为了韩国历年第20部千万人次电影，以及第16部千万人次本土电影。

　　《与神同行：罪与罚》用时16天突破千万人次的速度仅次于用时12天的《鸣梁海战》，超越了《釜山行》（19天）和《出租车司机》（19天）。

　　此外，该片还成为了主演河正宇自《暗杀》（2015）之后的个人第二部千万电影，以及“千万妖精”吴达洙的个人第八部千万电影。

　　值得一提的是，《与神同行：罪与罚》是韩国四大制片公司之一的乐天娱乐自2003年创立以来的首部千万人次电影。此前其发行影片的最高观影人次是866万，来自2014年上映的古装动作大片《海盗》（孙艺珍主演）。

　　《与神同行：罪与罚》根据韩国同名人气漫画改编，讲述了由车太贤饰演的男主人公在死后49天里与阴间使者共同接受7关审判的故事，意图以阴间讽刺人间，在神和人之间展开关于命运的探讨。

《与神同行》预告片

　　该片由《国家代表》《大明猩》导演金容华执导，导演创建的特效公司承担了影片大量的CG特效制作，据悉该片与以往的韩国电影相比，CG镜头多出三倍以上，总制作费用上下两部套拍合计400亿韩币（约2.4亿人民币），上下部总共动员1300万人次即可实现盈利。目前就上部《罪与罚》的票房走势来看，单片实现盈利也不是没可能，而下部将于2018年暑期档与观众见面。另有传闻《与神同行：罪与罚》有望登陆内地院线。

韩国历年“千万电影”榜（标红为引进片）

1《鸣梁海战》（2014，1741万人次）
2《国际市场》（2014,1425万人次）
3《阿凡达》（2009,1330万人次）
4《盗贼同盟》（2012，1309万人次）
5《汉江怪物》（2006，1300万人次）
6《七号房的礼物》（2013,1281万人次）
7《老手》（2015,1281万人次）
8《暗杀》（2015，1268万人次）
9《双面君王》（2011，1232万人次）
10《王的男人》（2005，1230万人次）
11《太极旗飘扬》（2004，1174万人次）
12《釜山行》（2016,1156万人次）
13《海云台》（2009，1145万人次）
14《出租车司机》（2017,1117万人次）
15《实尾岛》（2003，1108万人次）
16《辩护人》（2013,1137万人次）
17《复仇者联盟2》（2015,1049万人次）
18《冰雪奇缘》（2014，1029万人次）
19《星际穿越》（2014，1027万人次）
20《与神同行：罪与罚》（2018，1018万人次）

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 与神同行 千万人次 韩国票房
关注时光网微信

相关电影/影人

与神同行：罪与罚

与神同行：罪与罚 (2017)

-1.0

导演：金容华

主演：河正宇 朱智勋

鸣梁海战

鸣梁海战 (2014)

7.1

导演：金汉珉

主演：崔岷植 柳承龙

釜山行

釜山行 (2016)

7.7

导演：延相昊

主演：孔侑 郑有美

显示更多∨

相关文章

会员评论 (29)

发表

本周热读

1

这份2018年片单你最值得收藏

口碑佳作潜力股盘点 独立片与文艺片齐飞

时光君为你盘点2018年北美地区口碑佳片的潜力股，相信这..
2

《复仇者联盟3》新剧照锤哥倒在手术台

"海王""新变种人"等发新剧照 2018佳片不断

22
漫威宇宙卡司明年新片多！
3

今年最美的明星大片可能都在这里

《名利场》发布2017写真精选回顾

42
《名利场》发布2017年最美明星大片合集。
4

外媒选2017最佳海报《嘉年华》登顶

“雷神”最佳色彩运用 “金刚”最佳致敬

43
《嘉年华》一款海报被多伦多电影节评选为年度最佳海报。
5

美国媒体评选2017漫改电影佳作

漫威DC针锋相对 暮年狼叔成功登顶

8
前三名应该没什么太大争议，都是高口碑和高票房双赢的电..

查看更多