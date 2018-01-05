《星球大战8》今日在内地正式公映，同时曝光“必看IMAX版本的五个理由”视频特辑。《星战8》大量采用实景特效，太空激战雄浑壮阔，片中颠覆想象的银河萌物，令人“十分想抱回家”。













IMAX大银幕的看点不仅有蕾伊、凯洛·伦、波·达默龙、芬恩四位“新人”携手卢克、莱娅这两位横跨新老系列的传奇人物，新老两代主角之间更加激烈的化学反应在宽广的舞台上为观众奉上了最具原力的精彩表演。此外，奇异脑洞的世界中更充满了颠覆想象的银河萌物，通过IMAX令人惊叹的清晰度和色彩饱和度纤毫毕现，激萌感直击观众内心。





据悉，为了满足众多全新世界和场景的需要，影片创意总监尼尔·斯坎兰和他的团队为影片设计了130种新生物。从圆滚滚的BB-8到高贵冷艳的水晶狐狸可谓卖萌停不下来，呼声最高的如同海雀、猫头鹰、小海豹合体的“大眼儿萌”波格鸟，令无数观众表示“IMAX似乎让这些萌物触手可及，十分想抱回家”。

编辑：隐饮