影片公映当天，IMAX在北京举办《星球大战8》
观影会，新老卡司的碰撞、充满反转的剧情和震撼人心的视效让这部“宇宙第一IP”的最新续篇在IMAX大银幕上再次以满满原力大放异彩，同日曝光的“必看IMAX的五个理由”视频特辑，让无数观众对这部好莱坞大片更添期待。
为在IMAX大银幕上带给观众最为真实效果，《星球大战：最后的绝地武士》
秉承该系列一贯传统，大量采用实景特效，影片开场的一场太空激战，钛战机与X翼战机的缠斗、战舰之间的炮战就牢牢地将观众吸在座位上，非凡的未来感以及IMAX光影和音效的相得益彰，带领观众犹如置身壮阔的银河。
IMAX大银幕的看点不仅有蕾伊、凯洛·伦、波·达默龙、芬恩四位“新人”携手卢克、莱娅这两位横跨新老系列的传奇人物，新老两代主角之间更加激烈的化学反应在宽广的舞台上为观众奉上了最具原力的精彩表演。此外，奇异脑洞的世界中更充满了颠覆想象的银河萌物，通过IMAX令人惊叹的清晰度和色彩饱和度纤毫毕现，激萌感直击观众内心。
据悉，为了满足众多全新世界和场景的需要，影片创意总监尼尔·斯坎兰和他的团队为影片设计了130种新生物。从圆滚滚的BB-8到高贵冷艳的水晶狐狸可谓卖萌停不下来，呼声最高的如同海雀、猫头鹰、小海豹合体的“大眼儿萌”波格鸟，令无数观众表示“IMAX似乎让这些萌物触手可及，十分想抱回家”。
编辑：隐饮