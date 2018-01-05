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《绝命时钟2:22》定档1.26内地上映

"权利的游戏"男星米契尔·哈思曼领衔主演

2018-01-05 15:16:23 来源：Mtime时光网

《绝命时钟2:22》定档1月26日内地上映，男主角米契尔·哈思曼曾出演过《权利的游戏》，并在美国网站评选的“全球最帅的一百人”中荣获第一，女主角泰莉莎·帕尔墨曾出演电影《温暖的僵尸》。
       时光网讯 电影《绝命时钟2:22》正式定档1月26日并曝光定档海报。影片讲述在航空管制员迪伦·布兰森(米契尔·哈思曼 饰)探究“2:22”背后秘密中发现前世爱人的故事。此次曝光的海报，不仅呈现出了影片主角的高颜值，高科技与烧脑感也让人好奇。

       此次发布的海报中，男主角米契尔·哈思曼曾在2016年美国网站TC Candler颁布的全球最帅的一百人中荣获第一，并被老佛爷相中与超模“吉娘娘”吉赛尔·邦辰拍摄香奈尔广告，还曾出演过《权利的游戏》。此番出演《绝命时钟2：22》，身材绝佳的米契尔·哈思曼在片中半裸出镜，让人浮想联翩。

       电影《绝命时钟2:22》女主角泰莉莎·帕尔墨的颜值也毫不逊色。被西方媒体誉为好莱坞新生小花旦的泰莉莎·帕尔墨，不仅凭借高颜值一举拿下钢锯岭女一，还曾在出演电影《温暖的僵尸》后一度被评为新一届美国宅男女神，她与男主角可谓十分登对。

       海报中，米契尔·哈思曼与泰莉莎·帕尔墨二人双目对视眉目传情，似是互诉衷肠，女主角含情脉脉盯着男主角笑容甜蜜，神仙眷侣让人羡艳。如此热恋的二人到底会经历何事？为何看起来二人深陷某种恐惧之中，让人不禁联想这一切是否与2:22这个特殊的时间有关。

       电影《绝命时钟2:22》由保罗·科瑞导演，米契尔·哈思曼与泰莉莎·帕尔墨联袂主演，将于1月26日在国内院线上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 绝命时钟2:22 定档 海报
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绝命时钟2:22

绝命时钟2:22 (2017)

0.0

导演：保罗·柯瑞

主演：泰莉莎·帕尔墨

米契尔·哈思曼

米契尔·哈思曼

Michiel Huisman

职业：演员
泰莉莎·帕尔墨

泰莉莎·帕尔墨

Teresa Palmer

职业：演员 | 编剧
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