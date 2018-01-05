由刘健执导的金马奖获奖动画电影《大世界》，今日发布插曲《我爱香格里拉》"杀马特"MV，歌曲传达出“大世界”中小人物荒诞而不切实际的梦想，与电影现实、尖锐的风格形成极具喜剧性的反差。





《我爱香格里拉》描述了乌托邦式的世外桃源，传达出“大世界”中小人物荒诞而不切实际的梦想。此支MV风格欢乐激昂，与电影现实、尖锐的风格形成极具喜剧性的反差。同时，片方还发布一组复古风格的海报，直观展现了片中主人公们的身份与个性宣言。









从主题来看，MV描绘出小人物生存现状与理想对比。MV中的杀马特情侣是台球摊混混，为了得到100万巨款计划深夜抢劫。然而看似贪婪的两人抢钱的真实目的是为了“周游世界”，再定居香格里拉“种菜、养猪”。体现了大世界中小人物骨感的现实与荒诞、不切实际的理想间超现实的落差。这也会引发不少初入“大世界”或已打拼多年的观众们的共鸣。





同时，片方还发布了一组大字海报，由导演刘健手绘完成。画面色彩明艳，大自然背景与极具年代感的人物结合，形成既荒诞又现实的感觉。此外，海报还用大字的形式交代了每个人物的身份与“抢钱”动机。





影片《大世界》取材于现实生活，犀利地描绘了不同阶层的社会群体以及丰富多彩、极致现实的成人世界。片中还讨论了许多现实生活中讨论度极高的话题如整容、催婚、房产、创业等，相信会给许多成年人以及即将步入成人社会的观众带来启发。影片《大世界》将于2018年1月12日正式上映。

编辑：隐饮