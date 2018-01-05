《二代妖精之今生有幸》片方发布“磨人的小妖精”特辑。在特辑中，刘亦菲放飞自我，化身成plus版女汉子，女友力值爆表。

时光网讯 由陈国富监制，肖洋执导，冯绍峰、刘亦菲、李光洁、郭京飞领衔主演，焦俊艳、熊乃瑾友情出演的现代都市3D奇幻妖精喜剧电影《二代妖精之今生有幸》已于12月29日全国热映，电影上映第二天票房便强势破亿，并于上映第四天取得票房突破2亿的成绩。

今日，《二代妖精之今生有幸》片方发布“磨人的小妖精”特辑。在特辑中，刘亦菲放飞自我，化身成plus版女汉子，女友力值爆表。而本片的导演肖洋和制片人常松也首次谈及电影的拍摄意图，希望观众能从妖精身上看到人类所缺失的单纯与善良。

电影《二代妖精之今生有幸》为观众们构建了一个妖在现代城市自由穿梭的奇妙世界。在特辑中，一向以仙女形象示人的刘亦菲正式下凡，变身可攻可萌的狐狸精，与人类铲屎官袁帅展开了一段跨界奇缘。

刘亦菲霸气倒追人类，使出无敌腿咚、壁咚、床咚等各种必杀绝技，成功撩得铲屎官。为了替袁帅还钱，刘亦菲所饰演的白纤楚不仅放下妖精身份捡垃圾赚钱，还在夜总会演绎古风rap大唱《中国功夫》，可谓是十足的放飞自我。

看完电影，除了收获满屏欢乐，许多观众也陷入沉思：“如果在现实生活中遇到袁帅那样的男孩，不仅一贫如洗还背负着巨额的债务，自己还会像小白一样奋不顾身的追求吗？”

而本片的制片人常松和导演肖洋也敞开心扉揭秘创作这部作品的真正意图：“电影褪去喜剧的外衣，还是希望能带给大家更多思考。在当今时代，人之初的简单越来越稀有，像小白这样单纯的女孩几乎没有了，而人类所追求的简单、纯粹只能从妖精身上看到，他们爱的简单，恶也恶的简单。”

