《恋爱先生》举办开播盛典，主演靳东不仅独唱一首《温暖》，还与小野丽莎首度合作开唱《欢喜》，献上恋爱中的告白。目前全剧已经杀青并将于2018年初播出。

时光网讯 由靳东、江疏影主演的电视剧《恋爱先生》昨日举办开播盛典，歌手小野丽莎、张韶涵等现身掀起了晚会的高潮。现场，靳东不仅独唱一首《温暖》，还与小野丽莎首度合作开唱《欢喜》，献上恋爱中的告白。目前全剧已经杀青并将于2018年初播出。

靳东评价自己饰演的程皓：“是牙科界和情感界两项都‘主攻’的高手”。而江疏影眼中的罗玥，是一位“外表坚强内心柔软”的小刺猬，用江疏影自己的话来说：“有时候刺猬比兔子更渴望拥抱。”剧中，靳东在喜欢的人江疏影和“初恋女神”辛芷蕾之间难以抉择，现场竟也上演了“争风吃醋”的情景。



晚会当天，《恋爱先生》恋爱研究院正式开班，靳东和江疏影化身为恋爱研究员，为李乃文、辛芷蕾、田雨、宋妍霏等人遇到的感情问题出谋划策。而第一堂课“每一个恋爱中的女人都是福尔摩斯”引起了众主创的激烈讨论。

“在恋爱中究竟要不要追根究底？”对于这个话题，“恋爱专家”靳东调侃道：“如今是大数据时代，恋爱中的什么秘密都逃不过法眼。”身为恋爱研究员之一的江疏影则笑着解释：“女生不需要大数据，全靠第六感，但是要以乐观的心态去面对。”对于这道恋爱问题，靳东告诉大家：“爱情，一定要以真心换真心。”这恰恰也代表了这部剧的拍摄初衷：“《恋爱先生》就是想告诉大家，面对爱情不要欺骗对方和自己，想得到真爱，请实话实说。”



歌手小野丽莎、张韶涵、张磊等惊喜现身掀起了晚会的另一高潮。靳东首次尝试温柔情歌，与小野丽莎标志性的慵懒嗓音相遇，诉说成熟男女间对爱情的互相试探、徘徊、欣赏。



值得一提的是，女主角江疏影也为爱公开献唱。与靳东小野丽莎的情歌不同的是，江疏影用干净清澈的声音将女生对爱情的憧憬娓娓道来。此外，张韶涵也献唱了自己的经典曲目，让人们沉浸在温暖的回忆中。

作为“先生”系列第二部《恋爱先生》，延续了第一部的幕后班底和水准。导演姚晓峰曾获华鼎奖百强电视剧最佳导演奖，剧本总监兼联合制片人李潇在都市题材方面颇有心得，她编写的电视剧《大丈夫》、《小丈夫》、《好先生》均收视飘红。制片人张为为是近年来多部优秀都市剧的幕后推手。此外，著名美术指导兼服装设计师张叔平担任《恋爱先生》的造型指导，让该剧成为2018年的“爆款预定”。

编辑：hello王小羊