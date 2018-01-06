《撞车》导演保罗·哈吉斯遭四名女性控诉性侵/强奸。









（本文来自影视生活第一站 时光网）













其中一名女性告诉媒体，称哈吉斯试图性侵她。“我想进入你。”她回忆他当时的原话，此后她幸运逃脱了。





另一名新增控诉者称，哈吉斯压住她的手臂，在街角强吻她，然后乘坐出租车跟踪她。不过她之后也成功逃脱。





第一起控诉来自去年12月，哈吉斯的前公关称自己2013年的时候遭强奸。哈吉斯在给法院的反诉讼书中否认这一点，并称这位前公关和她的律师曾向他索要900万美元，作为不起诉的交换条件，他认为这已经构成勒索。

















目前，哈吉斯的律师已经发声明否认所有四名女性的控诉，并暗示她们可能与山达基教存在着隐秘联系。



