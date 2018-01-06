（本文来自影视生活第一站 时光网）
时光网讯
据外媒报道，近日新增3名女性控告《撞车》
导演兼编剧保罗·哈吉斯
性骚扰/强奸，并已经提起民事诉讼。目前共有四名女性控诉哈吉斯的不当行为，都发生在1996-2015年之间。
新增的3名女性都曾在娱乐行业工作，称哈吉斯以公事为由，引诱她们去私人或半私人的地点。
其中一名女性告诉媒体，称哈吉斯试图性侵她。“我想进入你。”她回忆他当时的原话，此后她幸运逃脱了。
另一名新增控诉者称，哈吉斯压住她的手臂，在街角强吻她，然后乘坐出租车跟踪她。不过她之后也成功逃脱。
第一起控诉来自去年12月，哈吉斯的前公关称自己2013年的时候遭强奸。哈吉斯在给法院的反诉讼书中否认这一点，并称这位前公关和她的律师曾向他索要900万美元，作为不起诉的交换条件，他认为这已经构成勒索。
保罗·哈吉斯曾在电视行业工作多年，他的人生巅峰出现在十多年前。在2005、2006、2007年三届奥斯卡上，他的作品大放异彩。2005年，他担任编剧的《百万美元宝贝》
提名奥斯卡最佳改编剧本奖，该片由克林特·伊斯特伍德
执导并主演，拿下当年的奥斯卡最佳影片大奖。
保罗·哈吉斯
另一著名事件是他对山达基教（又称“科学神教”和“科学教”）的背叛。他出身在天主教家庭（不过自称是无神论者），后来加入山达基教。该教一直饱受争议，信徒不乏社会名流，大明星汤姆·克鲁斯
也是其中之一。2009年他宣布脱教，并通过发文、写书、亮相HBO纪录片等方式多次公开批评山达基教。不过四名女子都否认她们与山达基教有关联。
目前，哈吉斯的律师已经发声明否认所有四名女性的控诉，并暗示她们可能与山达基教存在着隐秘联系。
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