周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3》顶住了《星战8》的冲击，以单日1.4亿的成绩位列票房榜第一名，破10亿已成定局。

（本文来自影视生活第一站 时光网）





时光网讯 根据Mtime Pro显示，周五内地大盘报收2.55亿元，其中《前任3：再见前任》顶住了《星球大战：最后的绝地武士》（《星战8》）的冲击，以单日1.4亿的成绩位列票房榜第一名，而今日该片的总票房已超9亿，周末破10亿已是定局。

《星战8》周五首日票房报收6840万，相较《星战7》首日下跌65%。位列票房榜亚军。故事承接前作《星球大战：原力觉醒》的剧情，讲述第一军团全面侵袭之下，蕾伊、芬恩、波·达默龙三位年轻主角各自的抉择和冒险故事。

前作中觉醒强大原力的蕾伊独自寻访隐居的绝地大师卢克·天行者，在后者的指导下接受原力训练。芬恩接受了一项几乎不可能完成的任务，为此他不得不勇闯敌营，面对自己的过去。波·达默龙则要适应从战士向领袖的角色转换，这一过程中他也将接受一些血的教训。

有评论认为，全片152分钟的时长或影响了其市场表现。周末两天《星战8》能否突出重围或可期待。



票房突破13亿的《芳华》位列单日票房榜第三名，该片上映22天仍能有如此表现，可见观众对影片的厚爱。

其他影片方面，陈凯歌的《妖猫传》已破5亿，《二代妖精之今生有幸》在一众新片中表现不错，目前累计票房已近2.5亿。





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