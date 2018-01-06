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想要了解她更多吗？这里有很多关于她的趣闻。
- 罗比1990年出生于澳大利亚黄金海岸，由祖父母养大。尽管这是一个漂亮的地方，不过之后她搬到了大都市墨尔本。
- 她不仅漂亮，也很聪明。2007年她毕业于Somerset学院。
- 2008年，她首次在一个名为City Homicide节目中客串亮相。
- 三年后，她搬到了洛杉矶，成为一个短命节目Pan Am的常驻嘉宾。她与Christie Ricci搭档，饰演1960年代的空姐；二人在2011-2012年期间也是室友。
- 《花花公子》创始人休·海夫纳曾邀请罗比来为杂志拍照片，但她拒绝了。
- 罗比是个假小子。尽管她高挑又迷人，但她其实爱的是打冰球，骑摩托，打猎野猪。
- 在她大红大紫之前，罗比和其他普通青少年一样打零工，做一些家政活儿，在冲浪商店和地铁工作。
- 她曾参加《神奇四侠》
隐形女角色的试镜，不过输给了凯特·玛拉。
- 《华尔街之狼》
中她首次出演完整的性场面，至今没让她祖父母看这片子。
- 小时候她在马戏团学校学会了高空秋千，后来她在《自杀小队》
中用上了这一技能。
- 罗比是泰坦尼克迷——指的不是卡梅隆的电影，而是真正的船。她8岁的时候看了电影，被深深的震撼了。据说她会画船的设计图，还研究过如何设计当初才不至于沉没。
-尽管罗比身材棒棒的，但她其实吃得很随性。她喜欢汉堡包、炸物和啤酒，不是节制饮食理念的追随者。
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