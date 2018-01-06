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想要了解她更多吗？这里有很多关于她的趣闻。









- 她不仅漂亮，也很聪明。2007年她毕业于Somerset学院。





- 2008年，她首次在一个名为City Homicide节目中客串亮相。





- 三年后，她搬到了洛杉矶，成为一个短命节目Pan Am的常驻嘉宾。她与Christie Ricci搭档，饰演1960年代的空姐；二人在2011-2012年期间也是室友。









- 《花花公子》创始人休·海夫纳曾邀请罗比来为杂志拍照片，但她拒绝了。





罗比“小丑女”形象深入人心 - 罗比是个假小子。尽管她高挑又迷人，但她其实爱的是打冰球，骑摩托，打猎野猪。





- 在她大红大紫之前，罗比和其他普通青少年一样打零工，做一些家政活儿，在冲浪商店和地铁工作。

























- 罗比是泰坦尼克迷——指的不是卡梅隆的电影，而是真正的船。她8岁的时候看了电影，被深深的震撼了。据说她会画船的设计图，还研究过如何设计当初才不至于沉没。





-尽管罗比身材棒棒的，但她其实吃得很随性。她喜欢汉堡包、炸物和啤酒，不是节制饮食理念的追随者。



