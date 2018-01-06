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“小丑女”罗比差点成为“隐形女”

有望凭新作提名奥斯卡 本文让你了解她更多

2018-01-06 19:43:34

一些关于“小丑女”玛格特·罗比的趣事。

（本文来自影视生活第一站 时光网）    

　　时光网讯 玛歌特·罗比最近真是红得发紫，不仅参演了好莱坞大片《华尔街之狼》《自杀小队》，还凭借着最新作品《我，花样女王》成为颁奖季热门人物，接连获得金球奖提名、美国演员工会奖提名和影评人选择奖提名。并且，她也很可能在今年的奥斯卡中获得提名。

　　想要了解她更多吗？这里有很多关于她的趣闻。

《华尔街之狼》中罗比和小李子调情

- 罗比1990年出生于澳大利亚黄金海岸，由祖父母养大。尽管这是一个漂亮的地方，不过之后她搬到了大都市墨尔本。

- 她不仅漂亮，也很聪明。2007年她毕业于Somerset学院。

- 2008年，她首次在一个名为City Homicide节目中客串亮相。

- 三年后，她搬到了洛杉矶，成为一个短命节目Pan Am的常驻嘉宾。她与Christie Ricci搭档，饰演1960年代的空姐；二人在2011-2012年期间也是室友。

- 当年她击败克里斯汀·斯图尔特和杰西卡·贝尔，成为《华尔街之狼》女主角，饰演小李子的老婆。

- 《花花公子》创始人休·海夫纳曾邀请罗比来为杂志拍照片，但她拒绝了。

罗比“小丑女”形象深入人心

- 罗比是个假小子。尽管她高挑又迷人，但她其实爱的是打冰球，骑摩托，打猎野猪。

- 在她大红大紫之前，罗比和其他普通青少年一样打零工，做一些家政活儿，在冲浪商店和地铁工作。

- 她曾参加《神奇四侠》隐形女角色的试镜，不过输给了凯特·玛拉。

-《泰山归来：险战丛林》她击败了石头姐和劳模姐，拿下珍·波特这一角色。

- 她没有试镜就获得了《自杀小队》中哈利·奎因一角。

- 《华尔街之狼》中她首次出演完整的性场面，至今没让她祖父母看这片子。

- 小时候她在马戏团学校学会了高空秋千，后来她在《自杀小队》中用上了这一技能。

- 罗比是泰坦尼克迷——指的不是卡梅隆的电影，而是真正的船。她8岁的时候看了电影，被深深的震撼了。据说她会画船的设计图，还研究过如何设计当初才不至于沉没。

-尽管罗比身材棒棒的，但她其实吃得很随性。她喜欢汉堡包、炸物和啤酒，不是节制饮食理念的追随者。

（更专业的影视媒体，更全面的票务周边服务，尽在时光网）　

作者：Heather Newgen   编辑：sa

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关键词： 玛格特罗比 HeatherNewgen
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