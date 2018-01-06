《美丽童年》讲述了一名小学生因同学挑衅，编织了一个关于母亲职业的谎言，从卑微的清洁工到美丽的空嫂，通过孩子的视角展现了少年儿童成长过程中的斗争与友谊，传达了人与人之间的温暖与残酷。

时光网讯 儿童电影《美丽童年》首映仪式日前在北京电影学院标放厅举行。影片希望通过一个9岁女孩的童年成长故事，为处于性格养成期的少年儿童与青少年们提供成长的养分与心灵的补给。

《美丽童年》讲述了一名小学生因同学的挑衅，编织了一个关于母亲职业的谎言，从卑微的清洁工到美丽的空嫂，通过孩子的视角展现了少年儿童成长过程中的斗争与友谊，传达了人与人之间的温暖与残酷。

《美丽童年》从取景、海选到拍摄、剪辑完成，总共历时1年多的时间，由陈静导演。电影全程在温州取景，希望借影片展示温州人文风貌。片中重要角色由温州本土小学生出演，影片后期制作于北京电影学院学院派影视制作工作室完成。

据悉，2017年11月《美丽童年》入围第十三届国际儿童电影节。此外，该片还被列为温州市委宣传部文化精品扶持工程、“首届全国少年儿童电影剧本大赛”全国剧本一等奖等。

编辑：hello王小羊